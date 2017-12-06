Благовещенские родители могут следить за тем, что едят их дети в школе

Фото: администрация Благовещенска

В БГПУ прошла презентация новых услуг школьной системы «Электронная столовая». Теперь родители смогут установить ребенку ценовой лимит на обед, запретить выдачу определенных блюд, если ребенок страдает аллергией или злоупотребляет сладостями, а также отследить историю платежей и уровень баланса на карте.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», «Электронная столовая введена в школах Благовещенска с апреля 2016 года. Школьникам выдали карты для работы с терминалом, которой можно рассчитаться в столовой. Программа фиксирует время покупки обеда, количество и состав блюд, а также их вес. Родители могут проверить чек, полученный ребёнком в столовой. Школьник может проверить баланс на карте. Карты именные, при утере они блокируются, и ребёнок получает новую карточку. Деньги при этом не пропадают.

К маю 2017 года более 7 000 учеников из 15 школ города пользовались услугами «Электронной столовой». К концу года система охватила уже 20 школ. Она позволяет не только автоматизировать процесс обслуживания в столовой, но и предоставляет родителям школьников широкий спектр услуг по контролю за меню и качеством питания ребенка.

На презентации в БГПУ директор комбината школьного питания Максим Хименко пояснил, что следующим шагом станет введение системы дистанционного пополнения лицевого счета через банковский счет. Эта возможность появится в конце декабря 2017 года, сообщает пресс-служба городской администрации.