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Средняя зарплата амурчан в октябре 2017 года превысила 38 тысяч рублей

Средняя зарплата амурчан в октябре 2017 года превысила 38 тысяч рублей

В октябре 2017 года средняя заработная плата амурчан достигла 38 658 рублей. По сравнению с октябрем 2016 года она выросла на 1 100 рублей, или на 5,7 %. В сравнении с сентябрем 2017 года также есть рост – на 1 334 рубля, сообщает Амурстат.

Среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий за все десять месяцев 2017 года немного ниже. Она составляет 36 226,5 рубля. По сравнению с январем-октябрем 2016 года она возросла на 3,6 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-октябре 2017 года по сравнению с январем-октябрем 2016 года составила 100,6 %, в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года – 103,5 %.

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#цены #экономика

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Кошелёк среднестатичтического Амурчанина по версии Форбс Амурстата.

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Нармальна живем. Дай Бог здоровьичка Владимиру Владимировичу. И еще Козлову. Не знаю как зовут.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    откуда данные?

    кто отчитывается помесячно?

    коммерческие предприятия точно нет

    бюджетники?

    а что у нас амурчане только бюджетники?

    что за очередная залипуха?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Нагло врут!

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Амурстат на коне, нормальные в структуре зарплаты средненькие.

  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    1 час назад

    Статистика, как всегда врёт. И при чем очень нагло))))

  • filip

    filip
    1 час назад

    В гстк средняя зарплата работяг 20 т.р. таких человек 700, и сверху них человек 200 начальников, это те люди которые впринципе обсуживают наш город...... но это не самое интересное, дворники наши русские получают 14 - 15 тр, а вот иностранные граждане работающие по той же специальности в этой же конторе 25 т.р. где справедливость. Про средний уровень з.п. вообще молчу......

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

  • OT

    OT
    1 час назад

    Средняя зарплата пастуха и инженера? А они вообще-то есть?

    Мож зарплата мастера похоронной службы за счет интентификации на тот свет?

  • Геральт

    Геральт
    57 минут назад

    везет этим амурчанам, зарплаты всё растут и растут. скоро такими темпами и Москву обгонят...

  • vertex

    vertex
    56 минут назад

    filip

    В гстк средняя зарплата работяг 20 т.р. таких человек 700, и сверху них человек 200 начальников, это те люди которые впринципе обсуживают наш город...... но это не самое интересное, дворники наши русские получают 14 - 15 тр, а вот иностранные граждане работающие по той же специальности в этой же конторе 25 т.р. где справедливость. Про средний уровень з.п. вообще молчу......



    Может и иностранные получают 14 - 15, а по бумагам к выдаче 25, 9 -10 обратно насяльнику))), иначе выгонят с работы раба бесправного.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    54 минуты назад

    вот даже комментировать неохота этой статистики!

  • Фергюсон

    Фергюсон
    49 минут назад

    filip

    В гстк средняя зарплата работяг 20 т.р. таких человек 700, и сверху них человек 200 начальников, это те люди которые впринципе обсуживают наш город...... но это не самое интересное, дворники наши русские получают 14 - 15 тр, а вот иностранные граждане работающие по той же специальности в этой же конторе 25 т.р. где справедливость. Про средний уровень з.п. вообще молчу......



    тут об этом стопитьсот раз говорилось. на руки иностранцы получают половину от этой суммы . а вторую половину начальство себе в карман кладет. иностранцы возбухать по этому поводу не будут

  • AmurLand

    AmurLand
    45 минут назад

    "положительную" статистику иногда рекомендуют делить на два.

    итого средняя 19

    лучше бы диапазонами показывали.

    от 0-10 столько-то тысяч человек, от 10-20 столько-то и так далее. нагляднее было бы

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