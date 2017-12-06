Средняя зарплата амурчан в октябре 2017 года превысила 38 тысяч рублей

В октябре 2017 года средняя заработная плата амурчан достигла 38 658 рублей. По сравнению с октябрем 2016 года она выросла на 1 100 рублей, или на 5,7 %. В сравнении с сентябрем 2017 года также есть рост – на 1 334 рубля, сообщает Амурстат.

Среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий за все десять месяцев 2017 года немного ниже. Она составляет 36 226,5 рубля. По сравнению с январем-октябрем 2016 года она возросла на 3,6 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-октябре 2017 года по сравнению с январем-октябрем 2016 года составила 100,6 %, в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года – 103,5 %.