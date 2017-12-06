От 18 до 33 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 7 декабря

Фото: yarr.me

В Амурской области 7 декабря ожидается переменная облачность. Местами по востоку пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 11 метров в секунду.

Температура ночью по области понизится до минус 37…42 градусов, местами термометры покажут 28…33 градуса мороза. Днем температура составит 18…23 градуса ниже нуля, по северу местами – минус 28…33 градуса. В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 29…31 градус, днем – минус 18…20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL