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С амурским общественником Сергеем Орловым просятся в Благовещенске 8 декабря

С амурским общественником Сергеем Орловым просятся в Благовещенске 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, в Благовещенске пройдет прощание с Сергеем Орловым. Общественник, руководитель исторического проекта «Историческая память Приамурья» скончался 4 декабря в Москве.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Думе Благовещенска, все мероприятия пройдут в Благовещенском кафедральном соборе (переулок Релочный, 15). 8 декабря в 11:00 здесь начнется отпевание, в 11:40 состоится прощание, которое продлится до 12:50. На 13:00 запланирован вынос гроба с телом.

Похоронят Сергея Михайловича на городском кладбище.

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#жизнь #память

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