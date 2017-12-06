С амурским общественником Сергеем Орловым просятся в Благовещенске 8 декабря

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Думе Благовещенска, все мероприятия пройдут в Благовещенском кафедральном соборе (переулок Релочный, 15). 8 декабря в 11:00 здесь начнется отпевание, в 11:40 состоится прощание, которое продлится до 12:50. На 13:00 запланирован вынос гроба с телом.

Похоронят Сергея Михайловича на городском кладбище.