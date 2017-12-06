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сегодня, 12:27 0

Житель Райчихинска спрятал наркотик в трехлитровой банке соленых огурцов

Житель Райчихинска спрятал наркотик в трехлитровой банке соленых огурцов
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

В ноябре в Райчихинске сотрудники погрануправления ФСБ по Амурской области задержали местного жителя. Мужчина перевозил в машине стеклянную трехлитровую банку с солеными огурцами, внутри которой была спрятана упаковка с гашишным маслом.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области, вес «дури» составил 115 граммов. В отношении амурчанина 1989 года рождения возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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