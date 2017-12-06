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сегодня, 11:37 6

В Благовещенске автомобиль пересек ж/д переезд на красный (видео)

В Благовещенске автомобиль пересек ж/д переезд на красный (видео)

Очевидцы прислали ИА «Сканер» видео, запечатлевшее нарушение на железнодорожном переезде в Благовещенске. Легковой автомобиль нарушил ПДД, проехав переезд на запрещающий сигнал светофора.

Кадры были сняты на переезде по улице Чайковского утром 6 декабря. На них видно, что водитель легкового авто сознательно пошел на нарушение: чтобы пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, он выехал на встречную полосу. Спустя примерно 30 секунд после этого на переезде появился поезд.

Как сообщало Амур.инфо, 5 ноября в Благовещенске произошло еще более опасное нарушение на железнодорожном переезде. Тогда водитель такси на улице Калинина выехал на переезд прямо перед движущимся локомотивом. В итоге нарушителя нашли и привлекли его к ответственности.

Просмотров всего: 892

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    И чё????????

  • Scoville

    Scoville
    52 минуты назад

    КайзерИ чё????????


    Через плече и кончик в зубы.

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    Нуачо вы хотели от водятла с нетрадиционной ориентацией?

    Надеюсь гайцы его найдут и удовлетворят, как положено!

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Скажу больше, лично видел как машинист тепловоза проехав перезд сам давал короткие гудки, чтоб автолюбители не копились у переезда. Т.к. машинам все ещё горел красный. Решились же выехать на красный ВСЕ автолюбители лишь тогда, когда машинист вышел и отмахнул жест - езжайте.

  • Кайзер

    Кайзер
    18 минут назад

    Scoville 33 минуты назад

    КайзерИ чё????????

    Через плече и кончик в зубы.

    Тебе в очко.... утырок дырявый...

  • Кайзер

    Кайзер
    11 минут назад

    Scoville 33 минуты назад

    Тебе в очко.... утырок дырявый...

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