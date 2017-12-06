В Благовещенске автомобиль пересек ж/д переезд на красный (видео)

Очевидцы прислали ИА «Сканер» видео, запечатлевшее нарушение на железнодорожном переезде в Благовещенске. Легковой автомобиль нарушил ПДД, проехав переезд на запрещающий сигнал светофора.

Кадры были сняты на переезде по улице Чайковского утром 6 декабря. На них видно, что водитель легкового авто сознательно пошел на нарушение: чтобы пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, он выехал на встречную полосу. Спустя примерно 30 секунд после этого на переезде появился поезд.

Как сообщало Амур.инфо, 5 ноября в Благовещенске произошло еще более опасное нарушение на железнодорожном переезде. Тогда водитель такси на улице Калинина выехал на переезд прямо перед движущимся локомотивом. В итоге нарушителя нашли и привлекли его к ответственности.