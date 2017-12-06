Амурские спортсмены и чиновники: стоит ли сборной России участвовать в Олимпиаде

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Юрий Кретов, министр по физической культуре и спорту Амурской области: «Как человек – да, я поддерживаю спортсменов. Как чиновник… Это вопрос сложный. Я приму ту сторону, которую спортсмены примут. Я думаю, что они его примут правильно… Мы чиновники. И, с одной стороны, есть политические дела. С другой – есть профессиональный спорт, которому люди всю жизнь отдают. И это их жизнь, в которой они реально живут и зарабатывают на этом деньги. И лишить их этого тоже неправильно. Если наше руководство примет какое-то решение без участия спортсменов, это будет очень плохо. В целом ситуация плохая – понятно, что это политический заказ. Нельзя отстранять "чистых" спортсменов, нельзя отстранять сборную, это даже не обсуждается. Даже зарубежные спортсмены об этом говорят. Сторонние силы стараются сделать так, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и, в частности, через спорт тоже. Если будут трансляции, я обязательно буду смотреть».

Дмитрий Кутека, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Благовещенска: «Однозначно сказать тяжело. Я могу понять и спортсменов, для которых Олимпийские игры, может быть, последний шанс, особенно для возрастных, и могу понять с точки зрения бойкотирования. Когда ставят страну в такие условия, то проще и достойнее объявить бойкот. Я бы не хотел примерять эту рубаху на себя, честно говоря… Очень плохо, что смешивают политику со спортом. Олимпийские игры и возрождались-то для того, чтобы прекращались все разногласия между государствами. Жаль, что в данном случае главную цель Игры потеряли. По поводу выступлений (в качестве независимых участников – Прим. ред.) – здесь тоже двоякое чувство. Во-первых, Олимпийские игры проходят раз в 4 года, и для спортсменов это большой срок. Во-вторых, каждый спортсмен хочет выступить на Олимпийских играх – все сильнейшие спортсмены съезжаются на эти состязания. И очень прискорбно, конечно, что они не смогут выступать под флагом Российской Федерации. Но все россияне знают наших спортсменов, и все будут болеть за них независимо от того, под нейтральным флагом они будут выступать или под флагом РФ».

Николай Дёма, тренер по вольной борьбе школы олимпийского резерва: «У меня мнение однозначное по этому поводу – обязательно надо выступать. Только во имя того труда, который они вложили. Здесь идет война политическая – мое мнение. Самое главное, спортсмен живет этим видом спорта и ничем кроме этого не занимается, это занимает 24 часа в сутки. И они весь олимпийский цикл готовятся. И если отобрать эту возможность, это просто…. Я не знаю, что происходит со спортсменами, которые вот-вот должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, но не попали – это какое огромное огорчение! А тут – ты можешь поехать, но тебе предлагают бойкотировать, не выступать, не получить золотую медаль Олимпиады! Я думаю, это неправильно. Есть общекомандный зачет по золотым медалям, он же неофициальный, его не должны подсчитывать, потому что соревнования индивидуальные. Вот и получается, что спортсмен будет выступать за себя».

Наталья Шедько, президент федерации ушу Амурской области: «За чужой, нейтральный флаг – это нет. Есть множество других соревнований, где можно выступать и защищать страну. И вся страна должна для этого создать условия, чтобы выступать приблизительно в таких же рамках, как это было с Паралимпиадой – сделали на другой стороне практически то же. Самое главное, почему под нейтральным флагом нет: сегодня дашь понимание того, что ты можешь участвовать под любым флагом, и дальше тебя просто слушать не будут. Не видеть, ни слышать, ни давать участвовать, как это должно быть – под гимн Российской Федерации, под флагом Российской Федерации».

Роман Федоров, президент федерации волейбола Амурской области: «Под нейтральным флагом точно не стоит участвовать нашим спортсменам – это мое мнение. Но я все-таки считаю, что дыма без огня не бывает. Если на допинге кого-то поймали, он должен быть наказан. Но это должны быть 100 % доказательства. А если на Олимпиаде берут пробы и они отрицательные, а через три года становятся положительными, так тоже не бывает. Поэтому возникает много вопросов. Я думаю, это политические игры. Отстранение – это тоже политика, никакого спорта. Если мне, к примеру, запретят выступать под флагом моей страны – я не буду выступать вообще».

Станислав Дьяконов, президент Амурской федерации тенниса и бадминтона: «Спортсменам стоит участвовать в Олимпиаде, потому что спортсмены не должны быть в политике. Все, что происходит сейчас, – политизировано. Политика сыграла свою роль, но то, что в России нет этой медикаментозной системы и антидопинговая база была на низком уровне, – это есть, это надо признать и над этим работать. Спортсмены пострадали от этого. Все прекрасно понимают, что во всем мире принимают допинг».