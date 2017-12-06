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В Зейском районе на реке Деп открылась ледовая переправа

В Зейском районе на реке Деп открылась ледовая переправа
Фото: амурское управление МЧС

Во вторник, 5 декабря, официально открылась ледовая переправа в Зейском районе. Ее организовали на реке Деп в районе 72 километра трассы поселок Юбилейный – поселок Октябрьский.

Переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует «Акт технического освидетельствования переправы на льду», составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор госинспекции по маломерным судам.

Это вторая ледовая переправа, открытая в Амурской области нынешней зимой. В Приамурье планируется открыть еще семь переправ на реках Селемджа, Гилюй, Зея и Амур и одно место массового выхода людей на лед на Бурейском водохранилище в поселке Талакан, сообщает Амурское управление МЧС.

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#МЧС #природа #транспорт

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