В Зейском районе на реке Деп открылась ледовая переправа

Фото: амурское управление МЧС

Во вторник, 5 декабря, официально открылась ледовая переправа в Зейском районе. Ее организовали на реке Деп в районе 72 километра трассы поселок Юбилейный – поселок Октябрьский.

Переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует «Акт технического освидетельствования переправы на льду», составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор госинспекции по маломерным судам.

Это вторая ледовая переправа, открытая в Амурской области нынешней зимой. В Приамурье планируется открыть еще семь переправ на реках Селемджа, Гилюй, Зея и Амур и одно место массового выхода людей на лед на Бурейском водохранилище в поселке Талакан, сообщает Амурское управление МЧС.