«Олимпийцы из России» – так назовут российскую сборную, если она поедет в Пхёнчан

Фото: iz.ru

Если россияне поедут на Олимпиаду, то на их формах не должно быть российского флага, гимн страны также не прозвучит, а будут использованы символы МОК. Решать, кого приглашать на Олимпиаду, будет МОК.

По последней информации, озвученной «Известиями», сборная России в случае выполнения требований Международного олимпийского комитета сможет пройти под национальным флагом, но только на на церемонии закрытия Олимпиады–2018. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Предварительный список только «чистых» приглашенных составит коллегия, в которую войдут члены Целевой группы по тестированию перед Олимпийскими играми. Одного члена назначит Всемирная антидопинговая комиссия (WADA), одного — DFSU (Doping Free Sport Unit). От МОК в коллегию войдет глава медицинского департамента доктор Ричард Баджетт, сообщает РБК.

Коллегия также сформирует список приглашенных из числа технического персонала и официальных лиц. В него не сможет войти ни один член руководства российской олимпийской команды, участвовавший в Играх в Сочи. Также приглашения не получит ни один тренер или доктор, чей спортсмен был уличен в нарушении допинговых правил.

Отстранение российской сборной от предстоящей зимней Олимпиады, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года, произошло из-за дисквалификации ОКР – именно на него была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

Вопрос о допуске российской сборной России на зимние Игры в Южной Корее, исполком МОК решал 5 декабря на заседании в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне. Основанием для вынесения решения об отстранении спортсменов РФ послужили расследования, которые проводили две комиссии МОК: первая во главе с Самуэлем Шмидом занималась расследованием дела о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами, вторая, во главе с Освальдом, – перепроверяла допинг-пробы российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи.

В итоге МОК, вынося вердикт, сделала вывод, что во время Олимпийских игр в Сочи внутри российской антидопинговой системы проводились манипуляции с пробами спортсменов, а ОКР, как одна из ответственных за организацию Игр сторон, что прописано и в контракте на проведение соревнований, должна нести за это ответственность.

Глава комиссии подчеркнул, что его выводы не базируются на заявлениях бывшего главы московской лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, в их основе лежат конкретные факты. Шмид отметил, что его командой за семь месяцев была проведена большая работа по установлению всех обстоятельств дела, и что во время своего расследования он сумел ознакомиться с позицией всех сторон.