В поселке Зейского района отключилось отопление в двухэтажном доме
В поселке Октябрьский Зейского района идет оперативное восстановление системы отопления в жилом доме. Она отключилась 6 декабря из-за перемерзания радиатора в одной заброшенной квартире.
Дом, где сейчас нет отопления, двухэтажный, расположен по адресу: улица Школьная, 16. В нем проживают 14 человек, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области.
«На данный момент в квартире работают специалисты ООО "Октябрьские коммунальные системы" и сотрудники пожарного поста поселка. Идет разморозка радиаторов для дальнейшего запуска системы отопления в доме. Авария будет устранена в течение суток», – сказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.
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