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СМИ: ракеты и спутники для Восточного строят инженеры, получающие копейки

СМИ: ракеты и спутники для Восточного строят инженеры, получающие копейки
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Федеральные СМИ оценили зарплаты, которые получают инженеры, занимающиеся проектированием и строительством ракет и спутников для нужд Роскосмоса. Для этого были проанализированы вакансии, размещаемые институтами и центрами, связанными с космической отраслью, пишет «Лайф».

Выяснилось, что уникальные технологические решения создаются силами специалистов, получающих копейки.

Отмечается, что ракеты и спутники, стоящие миллиарды рублей, проектируют и строят инженеры, получающие 10 тысяч рублей в месяц, а в лучшем случае – 30 тысяч. Вакансий с такими зарплатами много в Интернете.

Так, Государственный ракетный центр имени академика Макеева сейчас ищет инженера-электроника. Зарплата, которую предлагают соискателям, составляет 11,3 тысячи рублей. Данное предприятие – один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники.

Среди требований – высшее техническое образование по специальности «ракетостроение» и опыт работы (какой срок, не уточняется). Эта информация размещена в Общероссийской базе вакансий.

Сам центр находится в Челябинской области, и средняя зарплата в этом регионе в три раза больше – 31 тысяча рублей, отмечает издание.

Центральный НИИ машиностроения разместил вакансию главного инженера с зарплатой от 23,2 до 30 тысяч рублей. Средняя зарплата в Московской области, где находится этот НИИ, – 44 тысячи рублей.

Научно-производственное предприятие «Турбонасос», которое занимается разработкой, изготовлением, испытаниями насосов, турбин и энергетических систем для ракетно-космической отрасли, ищет инженера-конструктора на зарплату 20 тысяч рублей. Предприятие находится в Воронеже, средняя зарплата в регионе составляет 27 тысяч рублей.

Отмечается, что инженерам-конструкторам, электроникам и другим специалистам в сфере ракетостроения трудно найти работу, где платят хотя бы 30 тысяч рублей.

«К сожалению, работа в космической отрасли почти растеряла весь престиж, который был, например, в советские годы. Сейчас уровень зарплат простых инженеров никак не отличается от зарплаты таких же работников на любом другом производстве, если только в худшую сторону», – говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, специалисты, работающие на Байконуре или других космодромах, получают больше. «Там и командировочные, и другие дополнительные надбавки. Но, вообще, в этой сфере хорошие зарплаты, премии и какие-то другие бонусы – скорее, исключение, чем правило», – пояснил Иван Моисеев.

«Лайф» также пишет, что генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров в 2016 году задекларировал доход в размере 96 миллионов рублей.

Как сообщало Амур.инфо, пуск ракеты с космодрома Восточный 28 ноября завершился неудачно – выводимые космические аппараты не вышли на связь. Сейчас идет расследование. По последним неофициальным сведениям, причина в том, что предприятия, заложившие полетные задания в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока, не согласовали свои действия и не провели предварительное совместное тестирование.

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#космодром #космос #работа #технологии

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    А вы как хотели? А на какие тогда шиши Рогозин будет хаты покупать? Тем более еще на верх надо пахану отстегнуть. Ну а местное население для москалей, это дешевая рабочая сила, не более. Космодром на кидалове построили.

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Пусть в Амурскую область приезжают,у нас около 40000 руб. средняя,и близость космодрома не мало важно.

  • Lessy

    Lessy
    2 часа назад

    Ну вот и крайние нашлись. Инженеры с зарплатами 10 000

  • Sinner

    Sinner
    2 часа назад

    зарплата медиков еще ниже, а они большее дело делают - жизни спасают.

  • Lessy

    Lessy
    2 часа назад

    архивная

    Пусть в Амурскую область приезжают,у нас около 40000 руб. средняя,и близость космодрома не мало важно.



    Судя по тем событиям, которые наблюдались в процессе строительства, то 40 000 в год.

  • aqwewrdffd

    aqwewrdffd
    2 часа назад

    А какая разница ? работа должна быть сделанной полностью, сами же пошли работать...P.s: может это специально сделали, чтоб привлечь внимание?

  • Кот Василий

    Кот Василий
    2 часа назад

    А вам не все равно по какому поводу ныть? Хоть что зарплаты маленькие, потому ракеты падают, хоть что зарплаты большие, а ракеты падают. И так и так хороший повод для нытья

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    Угу .. эффективные манагеры всё не остановяться и продолжают втаптывать в грязь Инженеров всех мастей.

    Низкими зарплатами, своими хотелками, которые не согласуются ни с нормативными документами ни с законами физики и вообще со здравым смыслом.

    Чато приходилось слышать - "Да ты делай вот так - не выёживайся". Приходилось выкручиваться. где то изыскивать доп. резервы и всётаки делать как положено.

    А положено - далеко не дураками в нормах СССР. Это щас уже манагеры влезли в нормы так, что инженера читая их потом ещё и лезут за разъяснениями, что вообще имелось ввиду, почему в различных нормах по одному и тому же объекту написано в одном "Можно" в другом "рекомендуется" а в третем - "нельзя!".

    А раньше всё было ровно и чётко. Потому и построили сильное государство в котором Инженер - звучало гордо. Хотя положа руку на сердце - Никогда (НИКОГДА!) инженера не получали прям таких уж больших зарплат. Но Инженер - это не профессия - это призвание. Случайных людей в данной профессии нет! Все тупорылые и корыстные отсекаются со временм.

    Так что сейчас наверное последнее, выросшее в 60-70 9начале 80х) годов поколение ещё держиться, да старики. которым дома скучно - что будет потом в россии с Инженерами - даже и не знаю.

    Спасибо товарищ Д.А., что предложили отличный вариант с развитием будущего, многие так и поступили, так что хочеться уже вам лично сказать - "Вы теперь Держитесь. Всего хорошего и удачи!"

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    как платят так и работают

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    работа идёт-результат виден

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Чтобы государству найти деньги на бизнес джеты и масажисток для Рогозина нужно платить инженерам копеечные зарплаты.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Позорище на весь мир! Все руководители получают миллионы, летают на индивидуальных самолётах, имеют спец. паёк, кто хоть раз видел, тот знает о чём речь, дорогого стоит, а инженерный состав в качестве бесплатного приложения. Грёбаный гибастос!

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Рожденный ползать - летать НЕ МОЖЕТ...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    59 минут назад

    Рамзай

    Рожденный ползать - летать НЕ МОЖЕТ...



    Поэтому заказывает джет))



  • Кот Василий

    Кот Василий
    57 минут назад

    Алекsей

    Позорище на весь мир!



    Внатуре. Во всем мире то не так



    Все руководители получают миллионы, летают на индивидуальных самолётах,



    И как им не стыдно смотреть в глаза всему миру. Там то руководители на великах ездят и получают меньше уборщицы



    имеют спец. паёк, кто хоть раз видел, тот знает о чём речь



    И где ты это видел? В НАСА работал?



    , дорогого стоит, а инженерный состав в качестве бесплатного приложения. Грёбаный гибастос!



    Внатуре

  • Focus

    Focus
    39 минут назад

    Ракета взлетела уже хорошо.Правда остальное потерялось,но это-не беда!

  • avantura

    avantura
    32 минуты назад

    Зато Рогозин получает большую получку.

  • Циник

    Циник
    26 минут назад

    прав Лавров когда сказал свою знаменитую фразу... она про вас...

  • stepan28rus

    stepan28rus
    25 минут назад

    Правильно, нашему обществу нужнее менеджеры что бы умно распилить деньги и юристы чтоб отмазать. А потом удивляемся а чё это все на японских машинах ездят.

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