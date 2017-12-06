СМИ: ракеты и спутники для Восточного строят инженеры, получающие копейки

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Выяснилось, что уникальные технологические решения создаются силами специалистов, получающих копейки.

Отмечается, что ракеты и спутники, стоящие миллиарды рублей, проектируют и строят инженеры, получающие 10 тысяч рублей в месяц, а в лучшем случае – 30 тысяч. Вакансий с такими зарплатами много в Интернете.

Так, Государственный ракетный центр имени академика Макеева сейчас ищет инженера-электроника. Зарплата, которую предлагают соискателям, составляет 11,3 тысячи рублей. Данное предприятие – один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники.

Среди требований – высшее техническое образование по специальности «ракетостроение» и опыт работы (какой срок, не уточняется). Эта информация размещена в Общероссийской базе вакансий.

Сам центр находится в Челябинской области, и средняя зарплата в этом регионе в три раза больше – 31 тысяча рублей, отмечает издание.

Центральный НИИ машиностроения разместил вакансию главного инженера с зарплатой от 23,2 до 30 тысяч рублей. Средняя зарплата в Московской области, где находится этот НИИ, – 44 тысячи рублей.

Научно-производственное предприятие «Турбонасос», которое занимается разработкой, изготовлением, испытаниями насосов, турбин и энергетических систем для ракетно-космической отрасли, ищет инженера-конструктора на зарплату 20 тысяч рублей. Предприятие находится в Воронеже, средняя зарплата в регионе составляет 27 тысяч рублей.

Отмечается, что инженерам-конструкторам, электроникам и другим специалистам в сфере ракетостроения трудно найти работу, где платят хотя бы 30 тысяч рублей.

«К сожалению, работа в космической отрасли почти растеряла весь престиж, который был, например, в советские годы. Сейчас уровень зарплат простых инженеров никак не отличается от зарплаты таких же работников на любом другом производстве, если только в худшую сторону», – говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, специалисты, работающие на Байконуре или других космодромах, получают больше. «Там и командировочные, и другие дополнительные надбавки. Но, вообще, в этой сфере хорошие зарплаты, премии и какие-то другие бонусы – скорее, исключение, чем правило», – пояснил Иван Моисеев.

«Лайф» также пишет, что генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров в 2016 году задекларировал доход в размере 96 миллионов рублей.

Как сообщало Амур.инфо, пуск ракеты с космодрома Восточный 28 ноября завершился неудачно – выводимые космические аппараты не вышли на связь. Сейчас идет расследование. По последним неофициальным сведениям, причина в том, что предприятия, заложившие полетные задания в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока, не согласовали свои действия и не провели предварительное совместное тестирование.