СМИ: ракеты и спутники для Восточного строят инженеры, получающие копейки
Федеральные СМИ оценили зарплаты, которые получают инженеры, занимающиеся проектированием и строительством ракет и спутников для нужд Роскосмоса. Для этого были проанализированы вакансии, размещаемые институтами и центрами, связанными с космической отраслью, пишет «Лайф».
Выяснилось, что уникальные технологические решения создаются силами специалистов, получающих копейки.
Отмечается, что ракеты и спутники, стоящие миллиарды рублей, проектируют и строят инженеры, получающие 10 тысяч рублей в месяц, а в лучшем случае – 30 тысяч. Вакансий с такими зарплатами много в Интернете.
Так, Государственный ракетный центр имени академика Макеева сейчас ищет инженера-электроника. Зарплата, которую предлагают соискателям, составляет 11,3 тысячи рублей. Данное предприятие – один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники.
Среди требований – высшее техническое образование по специальности «ракетостроение» и опыт работы (какой срок, не уточняется). Эта информация размещена в Общероссийской базе вакансий.
Сам центр находится в Челябинской области, и средняя зарплата в этом регионе в три раза больше – 31 тысяча рублей, отмечает издание.
Центральный НИИ машиностроения разместил вакансию главного инженера с зарплатой от 23,2 до 30 тысяч рублей. Средняя зарплата в Московской области, где находится этот НИИ, – 44 тысячи рублей.
Научно-производственное предприятие «Турбонасос», которое занимается разработкой, изготовлением, испытаниями насосов, турбин и энергетических систем для ракетно-космической отрасли, ищет инженера-конструктора на зарплату 20 тысяч рублей. Предприятие находится в Воронеже, средняя зарплата в регионе составляет 27 тысяч рублей.
Отмечается, что инженерам-конструкторам, электроникам и другим специалистам в сфере ракетостроения трудно найти работу, где платят хотя бы 30 тысяч рублей.
«К сожалению, работа в космической отрасли почти растеряла весь престиж, который был, например, в советские годы. Сейчас уровень зарплат простых инженеров никак не отличается от зарплаты таких же работников на любом другом производстве, если только в худшую сторону», – говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
По его словам, специалисты, работающие на Байконуре или других космодромах, получают больше. «Там и командировочные, и другие дополнительные надбавки. Но, вообще, в этой сфере хорошие зарплаты, премии и какие-то другие бонусы – скорее, исключение, чем правило», – пояснил Иван Моисеев.
«Лайф» также пишет, что генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров в 2016 году задекларировал доход в размере 96 миллионов рублей.
Как сообщало Амур.инфо, пуск ракеты с космодрома Восточный 28 ноября завершился неудачно – выводимые космические аппараты не вышли на связь. Сейчас идет расследование. По последним неофициальным сведениям, причина в том, что предприятия, заложившие полетные задания в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока, не согласовали свои действия и не провели предварительное совместное тестирование.
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