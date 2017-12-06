В Свободном прошел флешмоб ко Дню Конституции

Фото: пресс-служба Свободного

Свободный стал участником акции, которая проводится ко Дню Конституции. 5 декабря свободненцы растянули на улице баннер с выдержкой из главного документа страны: «Президент – гарант Конституции».

12декабря в России празднуется День Конституции. В преддверии этого праздника в 29 муниципальных образованиях Амурской области пройдут флешмобы, посвященные этой дате. Свободный также стал участником акции. Организацией и проведением флешмоба в Свободном занимался отдел молодежи, семьи и детства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Флешмобы, проведённые во всех городах Приамурья и снятые на видео, будут смонтированы в один видеоролик. Материал покажут 12 декабря в эфире областного телевидения.