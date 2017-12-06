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Слабый снег на северо-востоке: прогноз погоды в Приамурье на 6 декабря

Слабый снег на северо-востоке: прогноз погоды в Приамурье на 6 декабря
Фото: LuxFon.com

В Амурской области 6 декабря установится небольшая облачность, осадки возможны только в отдельных северо-восточных районах. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура составит минус 20…25 градусов, местами по северу термометры покажут минус 30.

В Благовещенске в 7 часов утра было 32 градуса мороза. Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду. Температура составит 20…22 градуса мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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