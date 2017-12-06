Из-за долгов многодетный отец освоил профессию альфонса: обзор прессы

Фото: gubdaily.ru

В Приамурье думают, как реализовать демографическую программу Путина; Жириновский предложил закрыть аптеки, где продают фальшивые лекарства; противники фильма о Коловрате утверждают, что Батый похож на трансвестита – о чем пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Моей Мадонне» обращаю ваше внимание на материал Дарьи Дружининой «Вези, такси». Это немного неожиданный взгляд на город и горожан с позиции водителя общественного транспорта. Много интересного узнаете. Например, о том, что есть пассажиры, которые ездят с мусорными пакетами до контейнера. Что есть адреса, с которых, скорее всего, таксисты вас не заберут. Что есть такие пассажирки, которых никак Мадоннами не назовёшь. В общем, прочтите!

Также в номере

Конечно, большой интерес представляют письма читательниц. Одно из них – вообще крик души: женщина пишет о своих душевных страданиях: родила не от мужа, а тот не знает, что сын – не от него. Хорошо еще цвет кожи белый, не сразу заметно, но группа крови уже вызвала подозрения у свекрови. Того и гляди, обман раскроется. Вот дама и мучается, спрашивая совета, мол, может признаться? Ни в коем случае! Если бы все так рассуждали, сколько бы распавшихся браков было! Правда же?

Вам статья

Кстати, о детях. В «Телепорте» прочтите о том, что в области уже приступили к расчетам, как лучше реализовать предложенную президентом Путиным демографическую программу. Доступно и доходчиво рассказывается, что нужно беременеть и рожать.

Еще «Телепорт» сегодня публикует небольшую инструкцию «Как добыть биткоин». Что это такое – сегодня не все пока знают, поэтому поясню: это самый популярный вид криптовалюты. Уяснили? Тогда вперед – копать, пока не поздно!

Напишут же такое

О финансах и еженедельник «АиФ». Раскрыв его, вы натолкнетесь на заголовок «Денег должно хватать на жизнь, а не на выживание». Вряд ли кто-то будет спорить с этим банальным утверждением! Под заголовком прочтете о том, что нужно ограничить рекламу вредной еды, что нужно пресечь торговлю подпольным алкоголем, что нужно закрыть аптеки, где продают поддельные лекарства, что нужно повысить всем зарплату. В общем, много чего подобного сказал Владимир Жириновский. Разве что не повторил: каждой женщине – по мужику.

Полный абзац

Давайте посмотрим, что у нас в «Комсомольской правде». Здесь вы прочтете несколько мнений о фильме про Коловрата. Противники фильма пишут о том, что Евпатий не мог есть картошку, поскольку картошка в России появилась только при Екатерине II. А сторонники фильма утверждают, что на столе героя не картоха, а репа, только очень маленькая. Противники пишут, что Батый в кинушке – не воин, а персонаж шоу трансвеститов. А сторонники говорят, мол, зато очень симпатичный. В общем, пока сами не посмотрите, не разберетесь.

На посошок

Завершаю обзор тоже «Комсомолкой», где вы найдете материал о многодетном отце, который стал альфонсом, и выманивал деньги у доверчивых девушек, чтобы расплатиться с долгами. Но одна из них оказалась не такой доверчивой и определила жиголо за решетку. При этом к 28 годам у него в паспорте стояло четыре штампа о браке и такое же количество о разводе. «Он обманывал девушек, чтобы прокормить детей, чтобы содержать их. Я не видела у него ни копейки. Он тратил все на моих внуков», – рассказала его мама. Суд пожалел мошенника и дал ему всего 2,5 года.

Публикуется статья о том, что России грозит исламская революция. Где рассказывается о том, что Владимир Жириновский помог матери-одиночке устроить ребенка в садик.

В общем, на каждой странице – читай – не хочу. Я же обращу ваше внимание на заметку о том, как некая дама вычислила измену мужа по фото в соцсетях. Подробности пересказывать не буду, скажу лишь: «Люди, будьте бдительны!»