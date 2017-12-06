В Тынде в сгоревшем автомобиле найдено тело убитого мужчины
В Тынде вечером 5 декабря тушили автомобиль, припаркованный возле одного из домов по улице Бамовской. Внутри машины обнаружили труп мужчины. Погибший 1967 года рождения.
Как сообщает СУ СКР по Амурской области, на теле есть признаки криминальной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему людей.
В социальных сетях сообщают, что сгоревшая машина – такси, а погибший – его водитель. Якобы мужчину сначала застрелили, а потом подожгли его автомобиль. Сообщается также, что погибшего зовут Алексей П.
Видео: instagram.com/mreporter_blg
ИА «Амур.инфо» выяснило, что сгоревшая машина действительно принадлежит одной из фирм такси Тынды, это подтвердил в телефонном разговоре ее директор. Он также сообщил, что автомобиль подожгли, при этом внутри находился человек.
Таксистов Тынды через мессенджеры призывают проверить кнопки тревожной сигнализации и быть предельно острожными.
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