В Тынде в сгоревшем автомобиле найдено тело убитого мужчины

Кадр: mreporter_blg

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, на теле есть признаки криминальной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему людей.

В социальных сетях сообщают, что сгоревшая машина – такси, а погибший – его водитель. Якобы мужчину сначала застрелили, а потом подожгли его автомобиль. Сообщается также, что погибшего зовут Алексей П.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

ИА «Амур.инфо» выяснило, что сгоревшая машина действительно принадлежит одной из фирм такси Тынды, это подтвердил в телефонном разговоре ее директор. Он также сообщил, что автомобиль подожгли, при этом внутри находился человек.

Таксистов Тынды через мессенджеры призывают проверить кнопки тревожной сигнализации и быть предельно острожными.