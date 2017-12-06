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Отель и 4-я очередь «Островов»: в 2018 году сдадут первые объекты кластера «Амур»

Отель и 4-я очередь «Островов»: в 2018 году сдадут первые объекты кластера «Амур»

В 2018 году в Приамурье собираются ввести в эксплуатацию первые объекты туристического кластера «Амур». Речь идет о четырехзвездочной гостинице в Благовещенске и четвертой очереди ТРЦ «Острова», передает ТАСС.

Как сообщало Амур.инфо, туркластер «Амур» попал в список федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России до 2018 года». В него входят такие масштабные проекты, как «Золотая миля», «Маленькая Венеция» и трансграничная канатная дорога через Амур между Благовещенском и Хэйхэ.

В 2018 году ввести в эксплуатацию планируют менее крупные объекты.

«Один из объектов туристской инфраструктуры – торгово- развлекательный центр "Острова", вторая и третья очереди которого уже введены в эксплуатацию. Техническая готовность четвертой очереди составляет 90 %, и ввод запланирован на 2018 год. Техническая готовность еще одного объекта – гостиницы "четыре звезды" – 95 %, ввод в эксплуатацию также 2018 год. Сдача туристического торгово-гостиничного комплекса "Маленькая Венеция", готовность которого 10 %, и проект трансграничной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (КНР), реализация которого на стадии проектирования, запланированы на более поздние сроки», – рассказала информагентству ТАСС заместитель министра внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства Амурской области Екатерина Киреева.

По информации министерства, все объекты туристической инфраструктуры кластера «Амур» создаются по инициативе частных инвесторов и 100 % – за счет внебюджетных средств. На 1 ноября инвесторы уже вложили в развитие туристской инфраструктуры кластера 2,3 миллиарда рублей.

В министерстве внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства области уточняют, что временно пришлось отказать от строительства некоторых объектов. Это связано с корректировкой финансирования и распространяется, в частности, на комплекс «Золотая миля» на намывной набережной в центре Благовещенска.

Ключевой проект «Золотой мили» – строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур, которая свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Кроме этого, на более чем 40 гектарах намывной территории в рамках проекта планировалось построить крупный гостиничный комплекс, деловой центр, культурно-досуговую и пешеходную зоны. Как сообщало Амур.инфо, проект привлекает внимание инвесторов, но они пока не решаются вкладывать в него деньги. Причина в том, что не решен вопрос с коммуникациями.

«Для того чтобы начать строительство, необходимо подготовить объекты, обеспечивающие инфраструктуру, в частности, провести реконструкцию ливневой канализации, которая морально устарела. Из-за сокращения финансирования реализация этого проекта приостановлена. Возможно, он будет включен в программу на 2019 год, концепция которой разрабатывается», – передает ТАСС со ссылкой на министерство ВЭСТиП.

По данным министерства, в 2017 году стоимость кластера составила 5 миллиардов рублей. Ранее Российская счетная палата выявила нарушения в сроках сдачи объектов туристического кластера «Амур». Эту информацию опровергли сначала в Федеральном агентстве по туризму, а затем и в правительстве Амурской области.

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#животные #строительство #транспорт #туризм #экономика

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    27 минут назад

    Так Венеция тоже в анусе. сими же писали. китаец жаловался что местные тупят с документами. а теперь говорят что в 18г...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    17 минут назад

    Альберт Клубника

    а теперь говорят что в 18г...



    "запланированы на более поздние сроки" - извините, но там предложение продолжается))



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