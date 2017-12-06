Россию отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года

Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. О решении МОК сообщила пресс-служба организации. Участвовать ли спортсменам под нейтральным флагом – мнения российских спортсменов и политиков разделились.

Отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 года сборную России, временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК и обязать ОКР возместить затраты на расследование допинговых скандалов, – такое решение вынес Международный олимпийский комитет. Заседание исполкома МОК во вторник прошло в штаб-квартире организации в Лозанне. По принятым правилам решение МОК немедленно вступило в силу. Если Россия выполнит все условия, восстановить ОКР в организации могут после церемонии закрытия Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

«Это была беспрецедентная атака на целостность олимпийского движения и спорта. Исполком МОК после надлежащей правовой процедуры применил соответствующие санкции для защиты чистых спортсменов. Это должно подвести линию под этим драматическим эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы во главе со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», – сказал президент МОК Томас Бах.

Мнения политиков и спортсменов на решение МОК об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года публикует РБК.

«Чего только нам не приходилось исторически выносить от «партнеров». Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берем и выживаем. Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодежь должна была уже спиться, на стадионах – навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры – работать на чужие команды», – написала в соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все шло к тому, что наших спортсменов допустят до Олимпиады в нейтральном статусе. Теперь атлетам самим надо принимать решение — ехать или нет на Игры в Южную Корею. Руководство федерации бобслея будет помогать тем спортсменам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. Это однозначно», – заявил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

«Решение МОК об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде ничего общего со спортом не имеет. Спортсмены готовятся к этому всю свою жизнь, и тут, вдруг, МОК лишит всех возможности выступать. Каждый спортсмен должен для себя сам решить, может ли он выступать под нейтральным флагом. Российские власти не будут запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпиаде, необходимо все-таки разводить политику и спорт», – считает российская фигуристка и олимпийская чемпионка Елена Бережная.

«Любой спортсмен, когда готовится к Олимпийским играм, он подразумевает, что будет защищать честь флага и представлять страну. Выступление под нейтральным флагом будет для них обидным. С другой стороны, они 4 года к этим играм готовились и находятся в форме, и им хотелось бы себя проявить – это добровольное дело каждого спортсмена. МОК хочет наказать российские власти, а наказывает безвинных спортсменов, это несправедливо. При этом российские власти ничего не сделали, чтобы защитить спортсменов, то есть их вина не доказана, но они уже отстранены от участия», – сказал золотой медалист Олимпиады 1994 года конькобежец Александр Голубев.

«МОК может отстранить сборную России от участия в Олимпиаде, разрешив при этом спортсменам выступать под нейтральным флагом индивидуально. Принимать решение, конечно, спортсмену. Готов ли он под таким флагом поехать в нейтральной экипировке. Но все-таки спортсмены готовились именно под флагами сборной России, столько было усилий и патриотизм вырабатывался годами, наверное, все-таки это важнее. И даже когда ты встанешь на пьедестал, принеся даже золото, кому ты его принесешь? Выступать для каких-то белых флагов. На мой взгляд это неправильно», – высказал свое мнение чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Драчев.

«Если говорить с позиции спортсменов, мне кажется, что у них есть желание выступить на этих олимпийских играх даже под нейтральным флагом. Если спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, мы все равно знаем, что они наши, и мы будем за них болеть. Я думаю, что если все будет в рамках приличия, и не будет унижений российской стороны, то власти будут не против того, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду. Мое мнение, что запрещать спортсменам выступать под нейтральным флагом не нужно. Я вижу, как у спортсменов горят глаза – это цель их спортивной карьеры, они готовились, пробежали и проехали много километров и нацелены на покорение вершины. Нужно дать им шанс для самореализации», – заявил двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков.

«Дело не в цвете маек. Важно, какую страну ты представляешь и под каким флагом выступаешь, иначе такое выступление теряет смысл. Мое субъективное мнение – такую Олимпиаду надо бойкотировать», – уверен призер Олимпиады по хоккею Андрей Николишин.

«Для меня – это не новость. Все было предсказуемо. Лет 10 назад я сам лично предсказал в здании Олимпийского комитета, произнёс с трибуны: «Настанет тот день, когда мы опозоримся на всю страну». Этот день настал. Всё начиналось с безобидного мельдония, а я предупреждал. Решение МОК – это вина Мутко на 99 процентов. Его вина, что сбежал Родченков. Нужно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Нужно доказывать всем, что мы лучшие. Выступление без гимна и флага – это не предательство. Нужно ехать и давать по соплям всем: и американцам, и всему миру. Безусловно, нужно ехать и доказывать. Весь мир должен знать, что Россия не сломлена», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

«МОК сделал все, что они могли сделать при такой травле. Они допустили наших чистых спортсменов под своим флагом. Я считаю, что российские спортсмены должны поехать под флагом МОК, где будет написано, что это русские спортсмены», – сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Если против российских спортсменов нет никаких обвинений в использовании допинга, почему они должны выступать под Олимпийским флагом, а не под флагом своей страны, чем они в этом случае отличаются от чистых спортсменов из других стран? Может быть, тогда все национальные сборные должны выступать под олимпийским флагом. Я лично бы это приветствова», – высказал предложение председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.