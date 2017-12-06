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Бюджетникам могут запретить работать по совместительству

Бюджетникам могут запретить работать по совместительству
Фото: ptzgovorit.ru

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий внутреннее совместительство для работников бюджетной сферы, сообщает «Российская газета». Совместительство законотворцы хотят заменить сверхурочными.

Автор документа член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает, что по новым правилам люди будут получать больше. Однако в этом сомневаются эксперты.

«Многие врачи, учителя работают на две-три ставки, стараясь заработать на достойную жизнь. Но оформляя человека по совместительству на две или даже три ставки, работодатель платит за эти ставки работнику голый оклад. А это небольшие деньги. Ведь 60-70 процентов в зарплатах бюджетников – это всевозможные надбавки», – объясняет Сергей Вострецов.

Автор законопроекта предлагает платить в этих случаях сверхурочные. Тогда бюджетнику полагалось бы вознаграждение в двойном объеме и дополнительные выходные.

«Я сам бюджетник, полностью согласен с тем, что за работу по совместительству в одной организации почти ничего не платят, но единственный выход из данной ситуации я вижу в повышении базового оклада. Если бы достойно платили по основной ставке, зачем я буду суетиться и брать на себя еще ставки и переработки? Я лучше посвящу это время себе и своей семье. К тому же, когда начинаешь совмещать, то от этого страдает качество всей работы: ты распыляешься, пытаешься постоянно переключать мысли, но в результате везде появляются какие-то недоработки», – считает заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин.

В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН уверены, что запрет на внутреннее совместительство приведет к сокращению ежемесячных доходов работников.

«Если работодателю нужны работники на полставки, как вы запретите их принимать или не отдавать эти ставки уже имеющимся работникам?» – говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Вместо введения запрета на совместительство, эксперты предлагают изменить структуру зарплаты. Размер оклада они предлагают увеличить до 80 %, а на компенсации и премии оставить 20 %.

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#закон #работа #финансы

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Комментарии
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  • Док

    Док
    1 час назад

    законотворцы хреновы, даже если повысить базовую ставку оклада до средней зарплаты, где взять столько внешних совместителей для обеспечения экстренной работы больниц, это будет коллапс

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    Однако хреновая субстанция деньги. Надо возвращаться к блату. Он или есть или нету. Позавидовал и спать пошел.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    22 минуты назад



    эксперты предлагают изменить структуру зарплаты. Размер оклада они предлагают увеличить до 80 %, а на компенсации и премии оставить 20 %.



    Прям Гениальное предложение.

    так и сделают .. НО немного по своему. Оклад оставят прежним, а премии уберут вообще.

    Без "колымов" вообще не представляла как выживать.

    А сверхурочные - я вообще смутно представляю, что это такое. потому как их никто не платит и платить никогда не будет. А кто начнёт выёживаться по части доп. работы - пальчиком на дверь покажут. В нонешнее время. когда у каждого 1го кредиты-иппотеки, легко человека просто и тупо "поломать".

    Сейчас то хоть и оплата труда у меня вполне себе позволяет выполнять основную работу, (но т.к. я её и за работу то не считаю, после российской нервотрёпки, а скорее за удовольствие) то

    старые привычки берут своё. Да и предложений "проконсультировать - провести объект до ввода в эксплуатацию" весьма много - можно даже повыкаблучиваться. а потом всё равно согласиться .

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