Бюджетникам могут запретить работать по совместительству

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Автор документа член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает, что по новым правилам люди будут получать больше. Однако в этом сомневаются эксперты.

«Многие врачи, учителя работают на две-три ставки, стараясь заработать на достойную жизнь. Но оформляя человека по совместительству на две или даже три ставки, работодатель платит за эти ставки работнику голый оклад. А это небольшие деньги. Ведь 60-70 процентов в зарплатах бюджетников – это всевозможные надбавки», – объясняет Сергей Вострецов.

Автор законопроекта предлагает платить в этих случаях сверхурочные. Тогда бюджетнику полагалось бы вознаграждение в двойном объеме и дополнительные выходные.

«Я сам бюджетник, полностью согласен с тем, что за работу по совместительству в одной организации почти ничего не платят, но единственный выход из данной ситуации я вижу в повышении базового оклада. Если бы достойно платили по основной ставке, зачем я буду суетиться и брать на себя еще ставки и переработки? Я лучше посвящу это время себе и своей семье. К тому же, когда начинаешь совмещать, то от этого страдает качество всей работы: ты распыляешься, пытаешься постоянно переключать мысли, но в результате везде появляются какие-то недоработки», – считает заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин.

В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН уверены, что запрет на внутреннее совместительство приведет к сокращению ежемесячных доходов работников.

«Если работодателю нужны работники на полставки, как вы запретите их принимать или не отдавать эти ставки уже имеющимся работникам?» – говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Вместо введения запрета на совместительство, эксперты предлагают изменить структуру зарплаты. Размер оклада они предлагают увеличить до 80 %, а на компенсации и премии оставить 20 %.