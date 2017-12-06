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Новогодний фейерверк в Благовещенске продлится 5 минут и обойдется в 400 тысяч рублей

Новогодний фейерверк в Благовещенске продлится 5 минут и обойдется в 400 тысяч рублей

400 тысяч рублей будет потрачено из городского бюджета на праздничный фейерверк 31 декабря. Праздничные залпы запустит в небо фирма, которая уже устраивала в городе яркие пиротехнические шоу.

Как сообщало Амур-инфо, в аукционе на оказание услуг по запуску праздничного фейерверка в Благовещенске приняла участие только одна фирма. С ней и заключат договор. Оценить результаты ее работы в 2017 году благовещенцы могли не раз.

«В День города, допустим, был очень красивый фейерверк. У нас было 19 точек для запуска. Это огромное пиротехническое шоу состоялось у нас на День города. 9 Мая тоже очень хороший фейерверк был, закрытие российско-китайской ярмарки. Это все были панорамные пиро-музыкальные шоу. Потому что там каждый залп был синхронизирован под музыку», – рассказал Александр Швец, заместитель генерального директора ООО «Центр фейерверков».

В новогоднюю ночь также планируется устроить настоящее шоу под музыкально-световое сопровождение.

«При проведении праздничного фейерверка должна быть создана целостная картина неповторимого, интересного шоу с использованием зарядов различных цветов, шумовых и световых эффектов, в том числе лучших образцов салютов, имеющих в своем составе набор различных эффектов, с учетом композиционной высокохудожественной и эстетической постановки», – говорится в техническом задании аукциона.

Всего над главной площадью города в 8 часов вечера 31 декабря взметнутся 854 залпа, общей продолжительностью не меньше пяти минут. Паузы между залпами будут длиться от 1 до 5 секунд в соответствии с музыкальным сопровождением. Для светомузыкальных эффектов на сценическом комплексе площади Ленина установят необходимое оборудование.

В 2016 году фейерверк запускала фирма «Салюты Амура». И заказчик – Городской дом культуры – остался недоволен результатом, после чего безуспешно добивался включить исполнителя в список недобросовестных. Чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации, в 2017 году при проведении конкурса пришлось доработать техническую документацию.

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#жизнь #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Чёта дёшего подозрительно. Прям невероятно дёшего.

    Стрелйте 2 за раз .... а если на 3й скидка до мультов, то гоу 3 бахнуть.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    52 минуты назад

    Артюхина В.А.Чёта дёшего подозрительно. Прям невероятно дёшего.

    Стрелйте 2 за раз .... а если на 3й скидка до мультов, то гоу 3 бахнуть.


    Действительно, прям как-то даже очень дешево.

  • Хмык

    Хмык
    49 минут назад

    Сколько придет на площадь? 800 человек? По 500 рублей на каждого.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 минуты назад

    Пойдет! Детям маленьким этого хватает посмотреть.

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