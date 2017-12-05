В Тынде огонь уничтожил автомобиль

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5 декабря вечером в Тынде произошел пожар. Там сгорел автомобиль. Как сообщают очевидцы в соцсетях, это произошло на улице Бамовской. Также по их словам, на машине и на снегу рядом была кровь.

В амурском управлении МЧС рассказали, что сообщение о случившемся поступило пожарным в восьмом часу вечера. На место выехали тындинские пожарные в составе трех человек и одной единицы техники. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

В управлении МВД России по Амурской области добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.