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5 декабря 2017, 22:50 0

В Тынде огонь уничтожил автомобиль

В Тынде огонь уничтожил автомобиль
Фото: mreporter_blg

5 декабря вечером в Тынде произошел пожар. Там сгорел автомобиль. Как сообщают очевидцы в соцсетях, это произошло на улице Бамовской. Также по их словам, на машине и на снегу рядом была кровь.

В амурском управлении МЧС рассказали, что сообщение о случившемся поступило пожарным в восьмом часу вечера. На место выехали тындинские пожарные в составе трех человек и одной единицы техники. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

В управлении МВД России по Амурской области добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#пожары #происшествия

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