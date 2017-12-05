Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: студенческое самоуправление

6 декабря в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, что такое студенческое самоуправление. Участниками прямого эфира станут начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска Юрий Васильев и консультант отдела Анастасия Сергеева. Ведущие эфира – Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL