Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость
сегодня, 20:59 0

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: студенческое самоуправление

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: студенческое самоуправление

6 декабря в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, что такое студенческое самоуправление. Участниками прямого эфира станут начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска Юрий Васильев и консультант отдела Анастасия Сергеева. Ведущие эфира – Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 40

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

60 человек претендуют на должность мэра Владивостока: обзор прессы

Эхо Москвы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: итоги круглого стола по загрязнению рек золотодобытчиками

Общество

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: украшение города к Новому году; влияние соцсетей
Общество 10

ИА «Амур.инфо» продолжает лидировать в рейтинге цитируемости среди СМИ Амурской области