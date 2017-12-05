В РЖД рассказали о планах развития железной дороги в Амурской области

В Тынде реконструируют здание железнодорожного вокзала, а в Свободном появится виадук. Эти и другие новости сообщили на третьем съезде РЖД в Москве. Не обошли стороной и Благовещенск, на него у железнодорожников тоже есть планы.

Третий железнодорожный съезд приурочили к 180-летию железных дорог России. В нем приняли участие около 3 000 железнодорожников. Перед делегатами выступил Владимир Путин.

«От работы железных дорог в России во многом зависит динамика работы всей страны, качество глобальной экономики и её глобальная конкурентоспособность. В ближайшие годы нам нужно реализовать крупнейшие проекты, которые сформируют пространство для перспективного развития целых отраслей территорий. Прежде всего речь идет об увеличении пропускной способности БАМа и Транссиба, развитии железнодорожной структуры, подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», – сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

На обновление и развитие Забайкальской магистрали в следующем году планируют направить более 32 миллиардов рублей. Самые масштабные проекты в Амурской области – это реконструкция станций Уруша и Белогорск-2. На станциях Ерофей Павлович и Сковородино постоят многоквартирные дома для железнодорожников. В Тынде реконструируют здание железнодорожного вокзала. Некоторые планы есть и на Благовещенск.

«По Благовещенску у нас расстраивается и получает развитие терминал по трансконтейнеру. Будет строиться административный корпус, точнее он уже строится, планируется развитие самой площадки на увеличение мощностей, также обновление кранового хозяйства идет активно. И планируем создать центр продажи в следующем году, чтобы все услуги предоставляли в одно окно. Тем самым всех грузоотправителей мы заберем в то окно, которое мы планируем реализовать», – рассказал начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.

Из крупных проектов – строительство инфраструктуры для Амурского ГПЗ. Это две новые станции, переезд через реку Усть-Пера, путепровод. Их планируют открыть в конце 2019 года. А вот строительство ж/д моста в Китай из Каникургана – далекая перспектива, отмечают в РЖД. Пока на проект нет денег, как нет и реальной потребности в нем.

«Все будет завидеть от того, как у нас будет развиваться горнодобывающая промышленность в области. Если она действительной войдет в свою завершающую стадию, то естественно этот мост может быть востребован, и перевозка грузов туда естественно пойдет. Пока при той логистике, которая сегодня существует, и при том товарообороте не совсем просчитывается экономика, чтобы он был на сто процентов загружен», – отметил заместитель начальника Забайкальской железной дороги Петр Сапрыкин.

В следующем году особое внимание уделят безопасности на железной дороге. Некоторые переезды в области закроют. Самыми опасными считаются Возжаевский и Тыгдинский. В Свободном для пешеходов построят виадук. Кроме того в РЖД заверили – закрывать железнодорожные структуры в следующем году в области не собираются.