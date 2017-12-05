Почти 4 тысячи школьников 6 декабря напишут итоговое сочинение

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Министерство образования и науки Амурской области провело совещание на тему готовности к проведению итогового сочинения. Школьники будут писать его 6 декабря. В Приамурье испытание пройдут почти 4 тысячи учеников в 253 образовательных организациях области.

Амурская область готова к проведению итогового сочинения на 100 %. Как было отмечено на совещании, в котором приняли участие руководители органов местного самоуправления, никаких принципиальных изменений в процедуре проведения сочинения в этом учебном году нет.

«Итоговое сочинение (изложение) – обязательная процедура, которую необходимо преодолеть одиннадцатикласснику, чтобы получить допуск к ЕГЭ. Это мероприятие нужно провести максимально объективно», – подчеркнули представители министерства образования и науки области.

В день проведения мероприятия в 12 муниципальных районах области будет организован подвоз школьными автобусами 91 участника итогового сочинения из мест проживания к образовательной организации. На случай неблагоприятных погодных условий главами муниципалитетов решены вопросы с дорожной службой о расчистке автомобильных дорог, по которым проложены школьные маршруты.

Для безопасности школьников в пунктах проведения итоговых работ будут дежурить сотрудники полиции и медицинские работники.

В этом учебном году для итоговой работы выпускников определены пять тем: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». На написание сочинения у школьников будет 3 часа 55 минут. Работы оцениваются по системе «зачет»/«незачет». Тем, кто не справится с заданием или вовсе не приступит к написанию итогового сочинения, предоставят еще две возможности – 7 февраля и 16 мая 2018 года, сообщает минобр.