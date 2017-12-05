Тело Сергея Орлова пока не могут доставить в Благовещенск

Дата прощания с Сергеем Орловым до сих пор не назначена. Тело амурчанина пока не могут доставить из Москвы, где умер Сергей Михайлович. Причина тому – плохие погодные условия, из-за которых отменяются рейсы из столицы в Благовещенск. Предварительно планируется назначить прощание на пятницу, 8 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, Сергей Орлов скончался на 62-м году жизни после болезни. Свою жизнь он посвятил служению Родине в рядах вооруженных сил, а уйдя в запас – общественно-политической работе. Он возглавлял проект «Историческая память Приамурья» и сделал многое для установления имен и увековечивания памяти воинов, которые погибли на территории Китая во время Русско-японской войны и Второй мировой войны. Сергей Орлов всячески укреплял отношения Северной Кореи и Амурской области.

Друзья и коллеги называли Сергея Орлова человеком-легендой. Они говорят, что его уход – это утрата не только для региона, но и для всей страны. Своим долгом Сергей Михайлович считал восстановить достоверную историю войны.

В 2014 году он возглавил первую международную экспедицию в рамках проекта «Вахта памяти». Далее было ещё три экспедиции. Благодаря им удалось увековечить память более чем 800 амурчан. Коллеги рассказывают, что он всегда задавал темп работы и планировал всё до мелочей. Даже находясь в больнице, продолжал организовывать мероприятия.

«Это величайший человек. Он кладезь такой информации. Я много раз говорил ему – Сергей Михайлович, вы владеете такой информацией, вы проверили такие исследования. Вы можете легко сделать диссертацию, научную, кандидатскую, докторскую. А он всегда говорил – я не учёный, каждый должен заниматься своим делом», – поделился директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

За 10 лет Сергей Орлов, сам подполковник запаса, проехал и прошел сотни километров маршрутом советских солдат. И среди прочего нашёл могилу родного деда амурского журналиста Александра Ярошенко. В семье всегда считали, что он пропал без вести в августе 1944 года. Сергей Михайлович установил, что у солдата совсем другая дата смерти. Более того, у него есть отдельная могила, которая находится в Латвии. Поклониться этому месту Александр Ярошенко планирует уже в следующем году.

«Я в соцсетях написал такие искренние строчки про своих родственников, про деда. Он прочитал. И вдруг дня через два пишет мне – я нашёл могилу вашего деда. Я оробел, мать всегда говорила, что дед на фронте погиб. Это я принял как данность. Мы и поминали его в августе месяце всегда. А там совершенно другая дата смерти», – рассказал Александр Ярошенко.

В областном краеведческом музее Сергея Орлова его мягко называли «аккумулятором». За, что бы он не взялся, ему всё было по плечу. Культурному учреждению Сергей Орлов подарил множество экспонатов военной тематики. С директором музея он созванивался буквально за пару дней до смерти и сообщил: «Я очень устал и похудел». Но, тем не менее все верили в его выздоровление и ждали домой.

«Честно говоря, я думала, что человек приболел, и это временно. Ещё немного и он вернётся. И у нас уже были планы, и мы планировали сделать выставку, посвящённую подвигу Дёмина», – сказала директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова.

Сергей Орлов избирался в 4 состава амурской Общественной палаты. Там его запомнили как надежного и принципиального человека.

«Он был всегда принципиальным. Надёжным – самое главное. Что бы ему не поручили сделать, он был исполнительным. Вот этим он мне заполнился. Сегодня для нас это большая потеря, для общественной палаты, для общественников Амурской области», – отметил замсекретаря Общественной палаты Амурской области Валерий Паршенков.

В этом году Сергей Орлов возглавил поисковую экспедицию в Волгоградской области. Археологи искали останки погибших в Сталинградской битве и обнаружили места захоронения почти 200 амурчан. Поисковые работы Сергей Михайлович хотел продолжить и в следующем году. Самой большой его мечтой было построить в областном центре большое мемориальное кладбище, где можно было бы с почестями хоронить останки воинов. Но осуществить мечту не позволила болезнь.