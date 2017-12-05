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5декабря
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Благовещенцы рассказали, как спасаются от мороза

Благовещенцы рассказали, как спасаются от мороза

Декабрьские морозы перешли в наступление. Минувшая ночь стала самой холодной с начала месяца – температура воздуха в Благовещенске опустилась до минус 29 градусов. Но она ещё не побила значения ноября. Самая низкая температура в прошедшем месяце была 30 градусов ниже нуля.

Синоптики считают, что это ещё не предел. В северных районах области термометр не поднимается выше 30 градусов днём и ночью.

Корреспондент «Альфа-канала» решил узнать, как амурчане спасаются от холода. Такой вопрос он задал прохожим на улицах Благовещенска.

«Ну стараюсь одеваться потеплее, я не мерзляка по определению», – поделилась женщина.

«Дома прохладно. Обогреватель приходится использовать очень часто», – сказали две благовещенки.

«Я шапку одеваю и капюшон», – отметил молодой человек.

«Только тепло одеваюсь, больше никак. Я не бегаю – возраст не позволяет. Остальное всё нормально», – добавила пенсионерка.

«В данный момент никак не согреваюсь, просто меньше хожу по улице», – сказал горожанин.

«Да ну, ещё не холодно, вы что! А вообще я сало ем, по-амурски», – поделился еще один прохожий.

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#жизнь #погода #природа

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