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сегодня, 18:03 7

Жителям микрорайона Благовещенска отключат отопление

Жителям микрорайона Благовещенска отключат отопление
Фото: Pikabu

В домах, расположенных в микрорайоне Благовещенска, 6 декабря исчезнет тепло. Жильцы останутся без отопления на несколько часов. Это связано дефектом, который обнаружили на теплотрассе. Ремонтом специалисты АКС займутся с 10:00 до 15:00.

Тепла в эти часы не будет в домах по адресам: улица Студенческая, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 34/1, 34/3, 34/7, 34/8, а также в многоэтажках № 13, 13/2 по улице Василенко и № 20, 22, 24 по улице Воронкова.

«Сейчас отопление в этих домах есть, сегодня его отключать не будут. Ремонт специально назначен на день, в это время меньшее количество жителей находится дома, и температура на улице выше. Ремонт согласован с управлением ЖКХ города Благовещенска», – сообщили в АКС.

Просмотров всего: 1163

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    на улице не лето

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Вот это отчитались власти перед Гарантом о подготовке к отопительному сезону.

  • Агнета

    Агнета
    1 час назад

    34/8? О_О Нет такого адреса. Дом-призрак.

    34/9 есть.

    Мой райончик. Завтра я буду дома, завтра я буду пьяный. Выходной у меня... Пойду, мороженку куплю. Килограмм. Нет, джва. Чтобы на весь день хватило.

  • Victrix

    Victrix
    53 минуты назад

    Агнета

    Завтра я буду дома, завтра я буду пьяный. Выходной у меня... Пойду, мороженку куплю. Килограмм. Нет, джва. Чтобы на весь день хватило.



    Возьмите три. Чтобы и на ночь хватило...

  • Агнета

    Агнета
    46 минут назад

    Victrix

    Агнета

    Завтра я буду дома, завтра я буду пьяный. Выходной у меня... Пойду, мороженку куплю. Килограмм. Нет, джва. Чтобы на весь день хватило.



    Возьмите три. Чтобы и на ночь хватило...



    - Три?

    - Давай две, в прошлый раз одна осталась.

    - Ну давай... Девушка, пять бутылок водки и две ириски!

    Если только так

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    А чем они летом занимались?

  • Розеда

    Розеда
    18 минут назад

    Ну и что? В Черемушках тоже отключали недавно. Все-равно дома тепло. я даже почти отключила батарею.

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