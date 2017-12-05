Жителям микрорайона Благовещенска отключат отопление

Фото: Pikabu

В домах, расположенных в микрорайоне Благовещенска, 6 декабря исчезнет тепло. Жильцы останутся без отопления на несколько часов. Это связано дефектом, который обнаружили на теплотрассе. Ремонтом специалисты АКС займутся с 10:00 до 15:00.

Тепла в эти часы не будет в домах по адресам: улица Студенческая, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 34/1, 34/3, 34/7, 34/8, а также в многоэтажках № 13, 13/2 по улице Василенко и № 20, 22, 24 по улице Воронкова.

«Сейчас отопление в этих домах есть, сегодня его отключать не будут. Ремонт специально назначен на день, в это время меньшее количество жителей находится дома, и температура на улице выше. Ремонт согласован с управлением ЖКХ города Благовещенска», – сообщили в АКС.