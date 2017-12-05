В Сковородинском районе по следам на снегу нашли зимовье браконьеров

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В Сковородинском районе инспекторы областного управления по охране животного мира обнаружили тайное зимовье в глухой тайге. Они предположили, что этот домик в лесу используют браконьеры.

Во время рейда сотрудники охотуправления обнаружили на снегу следы автомобиля, ведущие в труднодоступные места. Они решили проверить, куда проехала подозрительная машина. Обнаружив брошенный в лесу автомобиль, дальше инспекторы пошли по следам людей. «Неожиданно мы вышли к зимовью в глухой тайге, о существовании которого не подозревали», – рассказал заместитель начальника отдела охраны управления Николай Степанов.

Охотоведы выждали до утра и пришли к зимовью практически одновременно с браконьерами, которые как раз закончили проверять установленные ими запрещенные орудия лова и возвращались с добычей. В итоге нарушители попались с поличным – тушей самца кабарги, пойманным в петлю. При этом документов, дающих право охоты, у двоих местных жителей не оказалось.

В отношении нарушителей были составлены материалы. Им предстоит выплатить штраф и крупную сумму компенсации вреда природе за незаконно добытое животное.

Всего за прошедшую неделю в Сковородинском районе выявили восемь случаев нарушения природоохранного законодательства. Помимо незаконно добытого самца кабарги, другая группа нарушителей выплатит компенсацию за попавшегося в их капкан соболя, сообщает областное управление по охране животного мира и ООПТ.