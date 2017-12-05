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сегодня, 17:33 3

В администрации Белогорска установлен инфокиоск

В администрации Белогорска установили автоматизированный программно-аппаратный комплекс. Инфокиоск предназначен для предоставления справочной информации, касающейся деятельности органов местного самоуправления.

Программное обеспечение разработали специалисты IT-отдела, отдела развития ТОР и инвестиций, а наполнение – специалисты общего отдела администрации города.

«В главном меню размещено 9 тематических блоков, содержащих информацию о структуре местного самоуправления, данные всех муниципальных учреждений Белогорска с указанием выполняемых муниципальных услуг, имен руководителей, контактов и приемных часов, – отметила замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Есть информация о личных приемах граждан главой Белогорска и его заместителями, ответственных лицах за их организации». У пользователей инфокиоска есть возможность написать обращение на имя главы Белогорска и его заместителей. Также есть возможность ознакомиться с новостями о жизни Белогорска. В настоящее время работают 8 тематических блоков, в стадии завершения наполнение информацией раздела, касающегося административной реформы, регламентов работы органов местного самоуправления.

«Инфокиоск ранее стоял в многофункциональном центре по оказанию муниципальных и государственных услуг. В связи с передачей структуры на уровень субъекта, главой принято решение об использовании оборудования в здании администрации, – добавила Ольга Сапожникова. – До этого момента на первом этаже здания администрации информация о контактах и структуре аппарата размещалась лишь в виде стенда. С применением информационных технологий появилась возможность предоставить в пользование граждан более объемную информацию и, в случае изменений, ее своевременно корректировать».

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#Белогорск #технологии

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    да кого это интересует-сколько хоть он стоит?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Людей интересует!

    Для городского бюджета киоск не стоил ничего, 0 рублей

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    мэр купил на свои?

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