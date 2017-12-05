Амурчанин вошел в сборную России по экстремальному пилотированию

Амурский парашютист покажет высший пилотаж в Дубае. Там пройдёт Кубок мира по экстремальному пилотированию. 36-летний Владимир Заика выступит в составе сборной России. Всего в команде 12 человек.

В прошлом году амурчанин уже пробовал свои силы на Кубке мира на Кубе, но завоевать призовое место ему не удалось.

В этот раз Владимиру нужно будет после прыжка с парашютом преодолеть у земли «входные ворота» и приземлиться в определённый сектор. Чем точнее он выполнит манёвры, тем больше шансов завоевать звание лучшего среди ста спортсменов из разных стран.

Владимир Заика занимается парашютным спортом в амурском аэроклубе ДОСААФ 25 лет. На его счету 1 800 прыжков. В 2016 году амурчанин заслужил звание кандидата в мастера спорта.