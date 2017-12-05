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В Свободном холода чуть не сорвали работу двух образовательных учреждений

В Свободном холода чуть не сорвали работу двух образовательных учреждений
Фото: nesu-teplo.ru

5 декабря в школе № 2 и детском саду № 38 города Свободного из-за резкого понижения температуры возникли проблемы с отопительными системами. В школе авария ликвидирована, в детский сад воспитанники смогут вернуться 6 декабря.

Значительное снижение температуры воздуха, которым отметилось календарное наступление зимы, негативно отразилось на работе двух социально значимых объектов города.

Первым из них стала школа № 2 – здесь из-за резкого понижения температуры перемерзла система водоснабжения образовательного учреждения. Обучающихся в первую смену детей на один день освободили от занятий. Оперативное реагирование позволило к десяти часам утра возобновить водоснабжение и восстановить работу учреждения в полном объеме.

Морозы сказались и на работе детского сада № 38, но здесь причиной аварии стали не только низкие температуры. Задолго до наступления холодов администрацией города был проведен аукцион на поставку и замену котлов отопления для котельной № 27, отапливающей данный микрорайон. Подрядчик не смог завершить работу в установленный срок – к 30 октября.

На сегодняшний день главный инженер муниципального учреждения «СтройСервис» выехал на место производства котлов – в Барнаул, для осуществления контроля производства. Предполагается, что 7 декабря новые котлы будут отправлены в Свободный, сообщает пресс-служба администрации города. В качестве экстренных мер администрация города приняла решение организовать альтернативный обогрев групп детского сада. Сегодня ведутся работы по подводке дополнительного кабеля электроснабжения для того, чтобы подключить электрические тепловые пушки, и к утру 6 декабря температура воздуха в детском саду нормализуется согласно нормативам.

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#дети #ЖКХ #происшествия #Свободный

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