Амурчан делают клиентами негосударственных пенсионных фондов против их воли

Жители Амурской области жалуются, что неожиданно для себя оказались клиентами негосударственных пенсионных фондов. В региональном отделении ПФР рассказали, что в 2017 году случился наплыв жалоб. За пять лет их было 45, из них 20 – за неполный 2017 год.

Начальник отдела организации и учета процесса инвестирования амурского отделения ПФР Елена Гончарова рассказала, что всё чаще амурчане узнают, что их накопления находятся не в ПФР, а в одном из негосударственных фондов.

«Иногда граждане вспоминают, что они сами что-то подписали, какие-то договоры заключили, – пояснила Елена Владимировна. – Либо при подписании банковских документов граждане не увидели, что им дали дополнительно подписать договор об обязательном страховании».

Но иногда подобное оформление делается мошенническим путем. Граждане ничего не подписывали, однако узнают, что с ними заключен новый договор. Это могло произойти только потому, что граждане где-то кому-то передали свои персональные данные.

Имея их, негосударственный пенсионный фонд может заключает договор от лица этого человека. В ПФР сличают данные, указанные в договоре – имя, СНИЛС, дату рождения. Если всё это совпадает, то данный договор принимается к рассмотрению. Но к нему необходимо еще и заявление гражданина. Либо в бумажном виде, либо, как начали делать в нескольких субъектах РФ, – в электронном. В последнем случае применяется электронная подпись.

«Как делается электронная подпись: человеку приходит смс с кодом и с просьбой подтвердить. Отправляя такое смс-сообщение в удостоверяющий центр, он дает добро на генерирование электронной подписи. И на основании электронного заявления с такой подписью Пенсионный фонд должен принять договор, и переход на негосударственный фонд будет осуществлен, – рассказала Елена Гончарова. – К сожалению, в ПФР нет возможности проверить подлинность всех подписей. Мы сверяем данные с нашими базами: то ли имя, СНИЛС и так далее».

Елена Владимировна уточнила, что в Амурской области мошеннически оформленных документов принято не было. Зато имеют место такие договоры в других субъектах РФ с участием обманутых амурчан. «Это понятно, здесь нам легче отследить, где проживает амурчанин, можем проверить информацию», – считает сотрудница ПФР.

Чтобы не попасть в такую ситуацию Елена Гончарова настоятельно рекомендует никому не давать свои персональные данные: СНИЛС, паспортные данные, ФИО, дату рождения. Имея эту информацию, уже возможно составить договор. Получают их разными способами, даже поквартирные обходы устраивают, фотографируют документы. Также часто можно попасться, разыскивая работу через Интернет. Неизвестные люди просят выслать персональные данные, и потом эта информация может попасть куда угодно.

Если же у граждан есть хотя бы подозрение о том, что их, не спрашивая желания, перевели из ПФР в негосударственный фонд, нужно писать заявление. «Мы еще можем не видеть ничего по своим базам, – пояснила Елена Владимировна. – Переход произойдет только в новом году. Но, чтобы этого избежать, нужно в самом конце этого года обратиться с заявлением в ПФР – например, вернуться в Пенсионный фонд России. И тогда более позднее заявление перебьет более раннее. Самый конец года следует выбрать для того, чтобы фальшивое заявление, которое могли составить от имени амурчанина, не оказалось с более поздней датой. Лучше всего обращаться с такими заявлениями 30 декабря в МФЦ»

Не так давно похожий случай произошел с амурчанкой. Женщина никогда не писала заявлений ни в какие пенсионные фонды. Сотрудники ПФР проверили – заявление подано в другом регионе в электронной форме с электронной сгенерированной подписью. Это означает, что к ней на телефон приходило смс-сообщение с требованием отправить код, пояснила Елена Гончарова. В областном ПФР сделали запрос, получили договор, и в нем было ясно видно, что подпись женщины в договоре и на ее же жалобе – совершенно разные.

Однако ПФР – не правоохранительный орган, его специалисты не делают экспертизы и не проводят расследование. Поэтому, если гражданин все-таки оказывается обманутым, ему следует самому обращаться в суд с требованием расторгнуть договор. И уже по решению суда все переданные фонду средства вернутся к гражданину.

Елена Владимировна добавила, что в случае возникновения подобных конфликтов негосударственные пенсионных фондов сами связываются с клиентами и решают вопрос мирно.