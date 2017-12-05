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сегодня, 16:48 3

Продавать елки в Благовещенске будут в 33 точках

Продавать елки в Благовещенске будут в 33 точках

В Благовещенске установили места для продажи новогодних деревьев. Купить ели горожане смогут в 33 точках. Места торговли определены по результатам конкурса, который состоялся 22 ноября.

С 27 ноября по 4 декабря был организован дополнительный прием заявок на право размещения торговых точек по продаже хвойных деревьев. Но на него не поступило ни одной заявки.

Продавать ели в этом году будут по адресам:1-й километр Новотроицкого шоссе; 50-летия Октября – Текстильная; 50-летия Октября 154; Амурская – Чайковского; Амурская – Кузнечная; Амурская, 58; Артиллерийская, 62; Горького – Калинина; Дьяченко, 1/1; Загородная – Горького; Игнатьевское шоссе – Кантемирова; Игнатьевское шоссе, 13; Институтская, 5 и 6.

Также купить ели можно будет по адресам: Калинина, 127; Калинина – Горького; Калинина – Красноармейская; Кантемирова, 16; Лазо – Амурская; Лазо, 64; Ленина, 154; Ленина, 203/3; Ломоносова, 162; Мухина – Ленина; Мухина, 87; Октябрьская, 146; Театральная, 149; Театральная, 151; Театральная, 234; Театральная, 236; Чайковского – Ленина; Чайковского, 20, сообщает мэрия города.

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#праздники #торговля

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Как хорошо, что у нас такая мэрия. Думает только о народе.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    и ни одной точки возле универмага

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Братеев

    и ни одной точки возле универмага



    В универмаге искусственные ёлки продаются. Там другая братва рулит. Раздел сфер влияния.



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