Продавать елки в Благовещенске будут в 33 точках

В Благовещенске установили места для продажи новогодних деревьев. Купить ели горожане смогут в 33 точках. Места торговли определены по результатам конкурса, который состоялся 22 ноября.

С 27 ноября по 4 декабря был организован дополнительный прием заявок на право размещения торговых точек по продаже хвойных деревьев. Но на него не поступило ни одной заявки.

Продавать ели в этом году будут по адресам:1-й километр Новотроицкого шоссе; 50-летия Октября – Текстильная; 50-летия Октября 154; Амурская – Чайковского; Амурская – Кузнечная; Амурская, 58; Артиллерийская, 62; Горького – Калинина; Дьяченко, 1/1; Загородная – Горького; Игнатьевское шоссе – Кантемирова; Игнатьевское шоссе, 13; Институтская, 5 и 6.

Также купить ели можно будет по адресам: Калинина, 127; Калинина – Горького; Калинина – Красноармейская; Кантемирова, 16; Лазо – Амурская; Лазо, 64; Ленина, 154; Ленина, 203/3; Ломоносова, 162; Мухина – Ленина; Мухина, 87; Октябрьская, 146; Театральная, 149; Театральная, 151; Театральная, 234; Театральная, 236; Чайковского – Ленина; Чайковского, 20, сообщает мэрия города.