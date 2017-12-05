Амурчане завоевали три золота на чемпионате Европы по муай тай

В Минске завершился чемпионат Европы по муай тай по версии WMF. Соревнования проходили с 29 ноября по 4 декабря, в них приняли участие амурчане, которые завоевали несколько медалей, сообщил ИА «Амур.инфо» региональный представитель федерации муай тай России Александр Бурдуков.

Приамурье представляли четверо спортсменов. Артём Падалка стал обладателем золотой медали. В финале он победил бойца из Румынии в весовой категории до 81 килограмма среди юниоров.

Также золото завоевал Александр Власов. Он одолел соперника из Болгарии в весовой категории до 63,5 килограмма среди взрослых.

Еще одно золото досталось Андрею Потапову. Тот в своем финальном поединке оказался сильнее спортсмена из Армении, в весовой категории до 71 килограмма.

Анатолий Потиенко провел два боя. В финальном поединке он отправил своего соперника в нокдаун дважды, однако в ходе третьего раунда амурчанин пропустил удар локтем и получил травму. По настоянию врача, он не стал продолжать бой. Анатолий завоевал серебряную медаль чемпионата Европы.