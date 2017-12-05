Котельные Новорайчихинска и села Лиманное заработали в обычном режиме

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Котельные поселка Новорайчихинск и села Лиманное Серышевского района сейчас работают в штатном режиме. Нарушения в их работе были устранены в течение суток, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства ЖКХ Амурской области.

«На данный момент технологическое нарушение работы котельной в поселке Новорайчихинск устранено. Котельная работает в штатном режиме. Для работы котельной в селе Лиманное Серышевского района запущен резервный котел. Температурный режим в зданиях, отапливаемых котельной, не нарушен. Температурные показатели соответствуют норме. Ведутся работы по восстановлению работы основного котла. Вся ситуация под контролем министерства», – сказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Как сообщало Амур.инфо, 4 декабря в Новорайчихинске на котельной «Агромех» вышел из строя двигатель вентилятора нагнетания воздуха в котел. Кроме того, в котельной села Лиманное возникла течь в одном из котлов. При этом работа котельных не останавливалась.