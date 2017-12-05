С амурского аэродрома в Индонезию улетели бомбардировщики и военные самолеты

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Прямо во время перелета над акваторией Тихого океана самолеты-заправщики Ил-78 осуществили попутную дозаправку стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Полет соответствовал Международным правилам использования воздушного пространства. Границы других государств не нарушались.

Источник в Минобороны подтвердил, что перелет совершен в штатном режиме, в заданное время самолеты приземлились на аэродроме в Индонезии.

Аэродром Украинка находится в Серышевском районе. Там базируется Гвардейское тяжелое бомбардировочное авиационное Севастопольско-Берлинское краснознаменное соединение.