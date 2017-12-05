В благовещенской гимназии № 25 усилили меры профилактики суицида

Заместитель директора по воспитательной работе и педагог-психолог разработали план работы по профилактике суицида. Чтобы сформировать у подростков способность к адекватной самооценке в гимназии систематически проводят индивидуальные консультации и беседы с учащимися так называемой группы риска.

Также проводятся беседы и классные часы по теме: «Внимание! Социальные сети», «Скрытые опасности в социальных сетях». Доступ к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания, во время образовательного процесса ограничен.

Помимо этого, ученики получают дополнительную информацию на классных часах, уроках по вопросу информационной безопасности, сохранения жизни и здоровья.

Как сообщалось ранее, 15-летний ученик гимназии № 25 покончил с собой. Когда именно это случилось, до сих пор неизвестно. Но информация о суициде стала распространяться 2 декабря. Предположительно, в этот же день подросток и ушел из жизни. В амурском следственном управлении случившееся не комментируют. Между тем стало известно, что возможными причинами суицида могли стать неразделенная любовь и проблемы с законом.