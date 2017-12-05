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сегодня, 15:12 5

Амурские депутаты считают, что фонду ОМС нужно измениться

Амурские депутаты считают, что фонду ОМС нужно измениться
Фото: zsamur.ru

Комитет заксобрания Амурской области по вопросам социальной политики рассмотрел проект регионального закона о бюджете местного фонда ОМС на трехлетний период. Как отметила председатель комитета Ирина Киевская, система ФОМС должна быть реформирована. Она исчерпала функцию распределения бюджетных средств.

«Возможно, ФОМСу следовало бы добавить больше контрольных функций. На сегодняшний день ситуация выглядит так, что мы принимаем бюджет как бы для самого фонда, а не для людей. Образно говоря, нужно ли покупать томографы в каждую больницу и закладывать деньги на обслуживание, если на них некому работать», – сказала Ирина Киевская.

Предполагается, что в 2018 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда ОМС Амурской области составит 13,5 миллиарда рублей. Расходы ТФОМС в течение 2018 года запланированы в том же объеме, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

По информации замдиректора ТФОМС Натальи Филиной, ежемесячное увеличение доходов фонда в сравнении с уходящим годом достигнет 170 миллионов рублей. Средства нормированного страхового запаса фонда в размере 760 миллионов рублей будут использованы, в том числе, на дополнительное финансирование территориальной программы ОМС, финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медработников, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования.

Законопроект вызвал немало предложений. Так, депутата Андрея Рудя, главного врача Белогорской городской больницы, который будет представлять законопроект на заседании амурского парламента, интересовала методика распределения финансовых средств среди лечебных организаций. Андрей Анатольевич призвал представителя фонда обратить внимание на сложную ситуацию со Свободненской и Белогорской городскими больницами. Эти учреждения оказывают медпомощь населению близлежащих муниципальных образований сверх нормы.

Андрей Рудь поддержал позицию Ирины Киевской. «Действительно, деньги спускаются сверху и распределяются фондом. Я готов использовать свои депутатские полномочия для улучшения работы ТФОМСа», – высказался он. Члены комитета одобрили внесенные в законопроект поправки и рекомендовали заксобранию принять закон во втором чтении.

Всего на заседании было рассмотрено около тридцати проектов федеральных законов и законодательных инициатив регионов.

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#закон #заксобрание #здоровье

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Комментарии
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  • android

    android
    1 час назад

    Интересно,то есть проще убрать томографы и вернутся в былые времена,в то время когда все развитые страны стремятся к улучшению качества помощи,вместо привлечения заработной платой специалистов.

  • Stat

    Stat
    58 минут назад

    Окончательно хотят дезорганизовать и развалить медицину....

  • sadam_1974

    sadam_1974
    21 минута назад

    Счетная палата констатировала развал медицины в России

    Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, износ основных фондов - оборудования и инфраструктуры - в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения в среднем по стране превысил 56%.

    Сборы с населения, уходящие в Фонд обязательного медицинского страхования, покрывают лишь текущие расходы системы здравоохранения - зарплаты, коммунальные услуги, связь, транспорт, лекарства, оборудование не дороже 100 тысяч рублей.

    В проекте федерального бюджета-2018, принятом Госдумой в ноябре, на здравоохранение заложено 460 млрд рублей - в 11 раз меньше, чем на армию и полицию (5 трлн рублей) и втрое меньше расходов на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,23 трлн рублей).

    По вложениям в человеческий капитал Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран, отмечают эксперты "Центра развития" Высшей школы экономики.

    http://elitetrader.ru/index.php?newsid=371215

  • sadam_1974

    sadam_1974
    19 минут назад

    Stat

    Окончательно хотят дезорганизовать и развалить медицину....



    У них это хорошо получается...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    16 минут назад

    Я увидела только:

    1. Нахрена больницам томографы.

    2. А чой-то не мы деньги распределяем.

    Или еще как-то улучшат?

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