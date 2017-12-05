Амурчанин поздравил всех с грядущим Новым годом масштабной «открыткой» на льду

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До Нового года остается чуть больше трех недель, но некоторые амурчане предвкушают грядущий праздник. Житель села Марково Валерий Мельников сумел оригинально поздравить земляков, создав масштабную открытку на льду речки Хомутина.

Такие поздравления пенсионер делает все последние годы. Очередное его творение стало седьмым по счету. Для своих снежных картин Валерий Константинович выбирает образы снеговиков, елок, животных, обязательно используя фразу «С Новым годом!», сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

Глава Марковского сельсовета Юрий Шмилев рассказал ИА «Амур.инфо», что Валерий Мельников создает новогодние «открытки» сам, прося лишь, чтобы ему не мешали. Мужчина глухой, в село он переехал из другого места. При этом амурчанин не является художником.

«Он любит это дело. Все местные наведываются туда, чтобы сфотографировать, и фото рассылают в Интернете», – отмечает Юрий Шмилев.