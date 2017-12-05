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Амурчанин поздравил всех с грядущим Новым годом масштабной «открыткой» на льду

Амурчанин поздравил всех с грядущим Новым годом масштабной «открыткой» на льду
Фото: соцсети

До Нового года остается чуть больше трех недель, но некоторые амурчане предвкушают грядущий праздник. Житель села Марково Валерий Мельников сумел оригинально поздравить земляков, создав масштабную открытку на льду речки Хомутина.

Такие поздравления пенсионер делает все последние годы. Очередное его творение стало седьмым по счету. Для своих снежных картин Валерий Константинович выбирает образы снеговиков, елок, животных, обязательно используя фразу «С Новым годом!», сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

Глава Марковского сельсовета Юрий Шмилев рассказал ИА «Амур.инфо», что Валерий Мельников создает новогодние «открытки» сам, прося лишь, чтобы ему не мешали. Мужчина глухой, в село он переехал из другого места. При этом амурчанин не является художником.

«Он любит это дело. Все местные наведываются туда, чтобы сфотографировать, и фото рассылают в Интернете», – отмечает Юрий Шмилев.

Просмотров всего: 1027

#праздники

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • День и ночь

    День и ночь
    2 часа назад

    Молодец! С Новым годом, Валерий!)

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Молодец! Видно, что для человека главное внимание и больше ничего не надо. Главное чтобы как в том году девочки - подростки опять не пришли всё портить.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    Хлоп-хлоп-хлоп.

    Молодец! Мужиг! С Новым Годом!!!!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Ну какой же молодец!!! А красиво-то как!!!

  • petrowihna

    petrowihna
    2 часа назад

    Здорово!

  • тандем

    тандем
    1 час назад

    Вот, у мужика, посыл правильный, можно жить/творить лишь бы не мешали! А вот кто в сферу своих должностных обязанностей присматривать и увлекать девочек - подростков, где они и что сделано? Почему не продемонстрировать? Вот в каждый квартал городской, сельскую площадь подобные выкрутасы массовикам-затейникам организовать за текущую зарплату. Классно!

  • OlgaIv

    OlgaIv
    1 час назад

    Молодец!!!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Круто!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Спасибо, Валерий Мельников, за красоту! Вы молодец!

    Здоровья вам на еще многие Новые года.

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