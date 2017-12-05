В Амурской области растет число бытовых пожаров

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На территории Приамурья в ноябре 2017 года зарегистрировано 148 пожаров – это на 23 пожара больше, чем в октябре. Ущерб, нанесенный огнем, составил более 14 миллионов рублей.

«В зимний период количество пожаров в быту увеличивается почти в два, а то и в три раза. Виноваты в этом, прежде всего, сами домовладельцы. С наступлением холодов в разы увеличивается нагрузка на отопительные, электронагревательные приборы и электрическую проводку, при этом правила пожарной безопасности не всегда соблюдаются», – сообщил начальник управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Большая часть пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем самих амурчан. Так, 26 ноября в поселке Серышево из-за неправильного устройства печи и дымоходов произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В этот же день в Белогорске горела квартира пятиэтажного жилого дома. Возгорание возникло из-за обогревателя, который хозяева оставили работающим на ночь. В Благовещенске в 2017 году в огне уже погибли 12 человек. В половине случаев виной пожара стало курение.

«Если говорить об итогах 11 месяцев, то наметившаяся в начале года тенденция по снижению количества пожаров в целом сохраняется. Зарегистрировано 1 100 пожаров, это на 125 пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил начальник управления надзорной деятельности.

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