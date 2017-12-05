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сегодня, 14:40 9

Одинокий благовещенец через Интернет ищет спутницу для встречи Нового года

Одинокий благовещенец через Интернет ищет спутницу для встречи Нового года
Фото: Ось Мира

Объявление о поиске спутницы для празднования Нового года появилось на одном из благовещенских сайтов. 45-летний мужчина обычной внешности, как он себя описал, хочет встретить праздник в компании стройной, незамужней девушки или женщины.

Зовут благовещенца Александр. О себе он рассказал немного: указал только возраст, упомянул, что тактичный, ненавязчивый, с чувством юмора. Свое фото в объявлении он показывать не пожелал. В телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо Александр рассказал, что своим снимком он поделится с заинтересованными девушками или женщинами, по их желанию. Мужчина также уточнил, что хочет обязательно пообщаться с будущими претендентками вживую до праздника. Свидание вслепую 31 декабря он не планирует.

«Прошлый год сам один отметил, и весь год у меня не очень хорошо сложился, поэтому решил в этом году с кем-то отметить», – так объяснил благовещенец свое решение найти спутницу по объявлению. Требования к будущей претендентке в объявлении минимальные. Она должна быть стройной и незамужней. Внешние данные, по словам Александра, значения не имеют.

«Я люблю, чтобы девушка была стройная – единственный для меня критерий, а остальное там уже как получится. Надо пообщаться с человеком, может быть, она будет не такая уж вся из себя, но, может быть, она просто располагает душою. А так выбирать, как товар в магазине, конечно не очень», – пояснил мужчина.

По словам Александра, место празднования Нового года он обсудит с будущей спутницей. Среди вариантов: жилплощадь его или дамы, а также кафе или ресторан. Все расходы на мероприятие мужчина собирается взять на себя.

По поводу перспективы отношений он пока не загадывает, но не исключает, что при обоюдной симпатии встречи продолжатся и после праздника.

Опыт знакомства через Всемирную сеть у Александра уже есть. Отношения, завязавшиеся по Интернету, даже закончились свадьбой. Однако спустя пять лет семейной жизни супруги решили разойтись. Сейчас идет бракоразводный процесс. И мужчина хочет построить новые отношения.

Объявление о поиске спутницы на Новый год было размещено 4 декабря. Пока на него никто не откликнулся.

Просмотров всего: 1752

#жизнь #интернет #Новый год #праздники

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    1 час назад

    Зачем эта новость, писать больше не о чем?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    должна начаться давка?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Лишь бы для кого-то эта встреча не оказалась последней...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    справки о состоянии здоровья прилагаются?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    50 минут назад

    alex 3

    справки о состоянии здоровья прилагаются?



    М то чо так всполошились?

  • ММС

    ММС
    49 минут назад

    Решил позабавиться. Что ж каждый себя развлекает как может.

  • Stator

    Stator
    47 минут назад

    К чему вся эта писанина ...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    46 минут назад

    мазохист какой то (((

  • ...ru

    ...ru
    11 минут назад

    Что-то тут не так...

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