Одинокий благовещенец через Интернет ищет спутницу для встречи Нового года

Фото: Ось Мира

Объявление о поиске спутницы для празднования Нового года появилось на одном из благовещенских сайтов. 45-летний мужчина обычной внешности, как он себя описал, хочет встретить праздник в компании стройной, незамужней девушки или женщины.

Зовут благовещенца Александр. О себе он рассказал немного: указал только возраст, упомянул, что тактичный, ненавязчивый, с чувством юмора. Свое фото в объявлении он показывать не пожелал. В телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо Александр рассказал, что своим снимком он поделится с заинтересованными девушками или женщинами, по их желанию. Мужчина также уточнил, что хочет обязательно пообщаться с будущими претендентками вживую до праздника. Свидание вслепую 31 декабря он не планирует.

«Прошлый год сам один отметил, и весь год у меня не очень хорошо сложился, поэтому решил в этом году с кем-то отметить», – так объяснил благовещенец свое решение найти спутницу по объявлению. Требования к будущей претендентке в объявлении минимальные. Она должна быть стройной и незамужней. Внешние данные, по словам Александра, значения не имеют.

«Я люблю, чтобы девушка была стройная – единственный для меня критерий, а остальное там уже как получится. Надо пообщаться с человеком, может быть, она будет не такая уж вся из себя, но, может быть, она просто располагает душою. А так выбирать, как товар в магазине, конечно не очень», – пояснил мужчина.

По словам Александра, место празднования Нового года он обсудит с будущей спутницей. Среди вариантов: жилплощадь его или дамы, а также кафе или ресторан. Все расходы на мероприятие мужчина собирается взять на себя.

По поводу перспективы отношений он пока не загадывает, но не исключает, что при обоюдной симпатии встречи продолжатся и после праздника.

Опыт знакомства через Всемирную сеть у Александра уже есть. Отношения, завязавшиеся по Интернету, даже закончились свадьбой. Однако спустя пять лет семейной жизни супруги решили разойтись. Сейчас идет бракоразводный процесс. И мужчина хочет построить новые отношения.

Объявление о поиске спутницы на Новый год было размещено 4 декабря. Пока на него никто не откликнулся.