Небольшая облачность и немного снега на севере: прогноз погоды в Амурской области на 6 декабря

Фото: storyfox.ru

В Амурской области 6 декабря установится небольшая облачность. В отдельных районах на севере пройдет слабый снег. Ночью местами ожидается морозный туман. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду.

Температура ночью составит 36…41 градус ниже нуля, местами – минус 26…31. Днем термометры покажут 18…23 градуса мороза, местами по северу – около минус 30. В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 27…29 градусов, днем – минус 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL