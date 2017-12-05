Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:31 0

Небольшая облачность и немного снега на севере: прогноз погоды в Амурской области на 6 декабря

Небольшая облачность и немного снега на севере: прогноз погоды в Амурской области на 6 декабря
Фото: storyfox.ru

В Амурской области 6 декабря установится небольшая облачность. В отдельных районах на севере пройдет слабый снег. Ночью местами ожидается морозный туман. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду.

Температура ночью составит 36…41 градус ниже нуля, местами – минус 26…31. Днем термометры покажут 18…23 градуса мороза, местами по северу – около минус 30.

В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 27…29 градусов, днем – минус 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 258

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Ясный морозный день: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря
Общество 4

Гидрометеослужба Приамурья отмечает 140-летие
Общество

Днем до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря
Общество

Небольшая облачность: прогноз погоды в Амурской области на 4 декабря