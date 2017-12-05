Небольшая облачность и немного снега на севере: прогноз погоды в Амурской области на 6 декабря
В Амурской области 6 декабря установится небольшая облачность. В отдельных районах на севере пройдет слабый снег. Ночью местами ожидается морозный туман. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду.
Температура ночью составит 36…41 градус ниже нуля, местами – минус 26…31. Днем термометры покажут 18…23 градуса мороза, местами по северу – около минус 30.
В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 27…29 градусов, днем – минус 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.
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