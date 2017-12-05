Космодром Восточный готовится к третьему запуску

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Третий запуск с космодрома Восточный, согласно плану, должен состояться 22 декабря 2017 года. Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4. Однако после неудачи запуска 28 ноября в СМИ повилась информация о том, что третий старт может быть отложен.

Директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что задачи на космодроме не изменились, сотрудники ведут работы по подготовке третьего запуска.

«Мы продолжаем подготовку к пуску – все работы идут полным ходом. Решение в отношении конкретной даты – 22 декабря или позже – будет приниматься госкомиссией. В том числе, на основании доклада аварийной комиссии», – заявил Константин Чмаров.

Он добавил, что всё необходимое для третьего пуска на космодроме есть. Оборудование либо уже подготовлено, либо находится в стадии подготовки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ракета-носитель «Союз-2.1а» была доставлена на Восточный даже раньше, чем «Союз-2.1б», который стартовал 28 ноября. 4 октября специалисты провели «сухой вывоз» этого «Союза».

10 ноября в аэропорт Игнатьево прибыли космические аппараты «Канопус-В» № 3 и № 4. Спутники войдут в состав космического комплекса «Канопус-В». Он обеспечивает мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативных наблюдений поверхности Земли, обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений. Также «Канопус–В» проводит обновление топографических карт масштаба 1:50 000 и мельче, и частичное обновление топографических карт масштаба 1:25000 и выполняет ряд других задач.