Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:47 17

Космодром Восточный готовится к третьему запуску

Космодром Восточный готовится к третьему запуску
Фото: пресс-служба ЦЭНКИ

На космодроме Восточный в плановом порядке продолжается подготовка к третьему запуску ракеты-носителя. Состоится ли запуск 22 декабря, пока точно неизвестно. Решение об этом будет принимать госкомиссия.

Третий запуск с космодрома Восточный, согласно плану, должен состояться 22 декабря 2017 года. Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4. Однако после неудачи запуска 28 ноября в СМИ повилась информация о том, что третий старт может быть отложен.

Директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что задачи на космодроме не изменились, сотрудники ведут работы по подготовке третьего запуска.

«Мы продолжаем подготовку к пуску – все работы идут полным ходом. Решение в отношении конкретной даты – 22 декабря или позже – будет приниматься госкомиссией. В том числе, на основании доклада аварийной комиссии», – заявил Константин Чмаров.

Он добавил, что всё необходимое для третьего пуска на космодроме есть. Оборудование либо уже подготовлено, либо находится в стадии подготовки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ракета-носитель «Союз-2.1а» была доставлена на Восточный даже раньше, чем «Союз-2.1б», который стартовал 28 ноября. 4 октября специалисты провели «сухой вывоз» этого «Союза».

10 ноября в аэропорт Игнатьево прибыли космические аппараты «Канопус-В» № 3 и № 4. Спутники войдут в состав космического комплекса «Канопус-В». Он обеспечивает мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативных наблюдений поверхности Земли, обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений. Также «Канопус–В» проводит обновление топографических карт масштаба 1:50 000 и мельче, и частичное обновление топографических карт масштаба 1:25000 и выполняет ряд других задач.

Просмотров всего: 1399

#космодром

распечатать

Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Марина Н

    Марина Н
    3 часа назад

    может запуск ракеты планируется все-таки на 22.12.2017?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Отправьте в космос Рогозина, может тогда ракета полетит ... а если не по летит, то никто и не опечалится.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    3 часа назад

    Давайте в этот раз только пригласите ребят Мантры почитать.

    Мож эффективнее будет?

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Предлагаю координаты оставить в покои просто передвинуть космодром?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    холостяк

    Предлагаю координаты оставить в покои просто передвинуть космодром?



    Тссс, это идея как можно ещё больше наворовать



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Артюхина В.А.

    Давайте в этот раз только пригласите ребят Мантры почитать.

    Мож эффективнее будет?



    Очень жду новость про архиепископа освятившего третью ракету



    Вот народ повеселится



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    ЛайКа
    Артюхина В.А.

    Давайте в этот раз только пригласите ребят Мантры почитать.

    Мож эффективнее будет?



    Очень жду новость про архиепископа освятившего третью ракету



    Вот народ повеселится





    Та он с радостью, исчо одно повышение внеочередное по службе будет)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Та он с радостью, исчо одно повышение внеочередное по службе будет)))




    потом...



    Есчо мядальку и мотик



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Может быть воруют иностранные спутники и специально гробят ракету, запуская её с мусором? Недаром лукиана в архиепископы секты возвеличили)) награда за успешно проделанную операцию))

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    холостяк

    Предлагаю координаты оставить в покои просто передвинуть космодром?



    в чьи покои?

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    по такому случаю видать местного попа и апнули, а то там явно скила не хватало, вы сами видели.

    ща то у него маны должно прибавится, только шмот надо подобрать покруче и чтоб сетовый, желательно эпик, с прибавкой к криту заклинанием. а это сами понимаете - не дешево! так что скиньтесь, прихожане, не жмитесь. а он пока гайд подучит да билд обновит. в общем ща заживем!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Johnny_Bпо такому случаю видать местного попа и апнули, а то там явно скила не хватало, вы сами видели.

    ща то у него маны должно прибавится, только шмот надо подобрать покруче и чтоб сетовый, желательно эпик, с прибавкой к криту заклинанием. а это сами понимаете - не дешево! так что скиньтесь, прихожане, не жмитесь. а он пока гайд подучит да билд обновит. в общем ща заживем!


    надеюсь и оборудование новое поступило: кресты, кадила, метлы. А то прошлое сбои дало.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    alex 3

    Johnny_B

    по такому случаю видать местного попа и апнули, а то там явно скила не хватало, вы сами видели.

    ща то у него маны должно прибавится, только шмот надо подобрать покруче и чтоб сетовый, желательно эпик, с прибавкой к криту заклинанием. а это сами понимаете - не дешево! так что скиньтесь, прихожане, не жмитесь. а он пока гайд подучит да билд обновит. в общем ща заживем!



    надеюсь и оборудование новое поступило: кресты, кадила, метлы. А то прошлое сбои дало.


    ...ступы для полётов вокруг ракеты, типо квадрокоптера...))

  • Бодрячок

    Бодрячок
    42 минуты назад

    После второго запуска уже стали появляться домашние животные с двумя головами и третьей парой конечностей. Почему об этом никто нигде не говорит

  • ay

    ay
    33 минуты назад

    Простите, а такие жывотные лишние конечности получили уже после рождения как только запустили ракету? Или родились такими? Но тогда причом тут второй пуск?

    з.ы. мутагенов полно и без "космоса".

  • Туж2

    Туж2
    27 минут назад

    В зависимости от результатов работы комиссий

    одна из них будет запущена 22.12.2017.

    Подробности здесь

  • Conjurdred

    Conjurdred
    10 минут назад

    Только третий?!

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 14

Названа основная версия неудачного пуска с Восточного
Власть 85

Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в неудаче Восточного
Общество 1

Еще два фрагмента ракеты, запущенной с Восточного, нашли в Якутии
Общество

Долги по зарплате в Приамурье за месяц сократились двукратно