Жители Благовещенска могут приобрести подарки нуждающимся детям

Фото: New-year-party.ru

Благовещенцам предлагают сделать настоящим новогодний праздник для детей-инвалидов, детей больных онкологическими заболеваниями и детей из малоимущих семей. Любой желающий может купить подарок, который общественники вручат одному из них.

Благовещенский волонтер Анна Клопова при поддержке общественной организации «Источник» запустила акцию «Подари детям сказку».

«Скоро самый волшебный праздник Новый год! В этом году мы запускаем, уже ставшую традицией, благотворительную акцию "Подари детям сказку". Вы можете купить любой подарок, игрушку, конструктор, книгу или то, что будет Вам больше по душе. Их волонтеры вручат детям», – сообщают общественники.

Подарки можно привезти в пункт сбора, предварительно позвонив по телефону 8 914 041 16 58, либо написав по этому номеру в WhatsApp.

Акция проходит с 23 ноября по 25 декабря.