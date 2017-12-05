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В Благовещенске легковушка врезалась в маршрутный автобус

В Благовещенске легковушка врезалась в маршрутный автобус
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

5 декабря в Благовещенске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Авария случилась на перекрестке улиц Амурской и Пушкина, в ней пострадал водитель легковушки.

По информации ИА «Сканер», автобус маршрута «К» ехал по улице Амурской, то есть по главной дороге, от Лазо в сторону центра. На перекрестке его не пропустила легковушка Toyota Probox, ехавшая по второстепенной дороге по улице Пушкина. Произошло столкновение.

В результате ДТП водителя Probox пришлось госпитализировать. Он доставлен в областную клиническую больницу. Люди, находившиеся в автобусе, не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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