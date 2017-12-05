На Нижне-Бурейской ГЭС идет ремонт поврежденного сегментного затвора

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», 13 октября на Нижне-Бурейской ГЭС завершили перекрытие пролета № 1 водосбросной плотины ремонтным затвором. Пропуск воды через пролет был прекращен.

В областном управлении МЧС сообщают, что ремонт продолжается. За прошедшее время провели водолазные работы. После оценки их результатов в ноябре выбрали проект производства работ по поднятию полотна 1-го сегментного затвора. Подготовили площадку, забетонировали ее и установили такелажное оборудование, с помощью которого будут проводиться ремонтные работы.

Монтаж такелажного оборудования завершили в понедельник, 4 декабря. На 5 декабря запланированы водолазные работы по подготовке к поднятию полотна первого сегментного затвора.