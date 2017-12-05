В Новорайчихинске и селе Лиманное Серышевского района произошли аварии на котельных

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4 декабря в Приамурье случились аварии на двух котельных, расположенных в поселке Новорайчихинск и в селе Лиманное Серышевского района. Восстановительные работы на объектах частично проведены.

В Новорайчихинске на котельной «Агромех» вышел из строя двигатель вентилятора нагнетания воздуха в котел. Эта котельная отапливает 72 жилых дома, из которых 28 многоквартирных и 44 частных. В домах живут 832 человека, в том числе 187 детей. Также она отапливает школу, детсад и дом-интернат.

Как отмечается в оперативной сводке пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, в результате аварии температурные показатели снизились: в жилых домах – до 18-22 градусов, в детсаду – до 18-20, в школе – до 16-18, в доме-интернате – до 18-20 градусов. После этого в школе продолжительность занятий пришлось сократить до 30 минут, детсад и дом-интернат работали в обычном режиме.

В этот же день был восстановлен двигатель вентилятора нагнетания воздуха в котел. Вечером 4 декабря температурные показатели на котельной были в норме.

В селе Лиманное на местной котельной образовалась течь в одном из котлов. Отмечается, что работа котельной при этом не прекращалась – в работу ввели резервный котел. Температурные показатели здесь были в норме. Данная котельная отапливает школу, здание администрации, а также дом культуры.

Аварийно-восстановительные работы на неисправном котле запланированы на утро 5 декабря.

Кроме того, 4 декабря в поселке Юбилейный Зейского района нарушилось теплоснабжение в одноэтажном здании местного отделения связи. Причина была в неисправности автономного отопительного котла. Сейчас на объекте ведутся работы по восстановлению теплоснабжения. Ориентировочный срок их окончания – 14:00 5 декабря.