Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:54 1

Баскетболистки из БГПУ находятся на втором месте таблицы дальневосточного дивизиона

Баскетболистки из БГПУ находятся на втором месте таблицы дальневосточного дивизиона
Фото: minsportamur.ru

В Хабаровске прошли игры II тура Высшей лиги Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона Дальний Восток среди женских команд. От Амурской области выступала команда БГПУ, которая проиграла две игры, выиграла одну и сейчас занимает второе место в турнирной таблице.

В турнире университетских сборных участвуют четыре команды ДФУ из Владивостока, хабаровские ДВГАФК и ХГУЭП и амурчанки из педуниверситета. Во II туре подопечные тренера Елены Яворской обыграли Хабаровский госуниверситет экономики и права (ХГУЭП) – 66:34, но уступили команде Дальневосточной академии физической культуры (ДВГАФК) – 56:62 и сборной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) – 59:75. Благодаря тому, что ХГУЭП в свою очередь сумел победить ДВГАФК, амурчанки удержались на втором месте.

По итогам двух туров БГПУ уступает пока только соперницам из Приморья. У амурской команды – три победы и три поражения и положительная разница забитых и пропущенных мячей – плюс 23.

Третий тур соревнований пройдет 2–4 февраля во Владивостоке. Победитель получит прямую путевку, чтобы представлять регион в Ласт 64 лиги Белова, сообщает областной минспорта.

Просмотров всего: 119

#вузы #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • СВС

    СВС
    52 минуты назад

    Поднажать. Догнать и перегнать!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 9

МОК определил критерии допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018
Спорт 4

Многократный чемпион мира по тайскому боксу приедет в Приамурье

Спорт 2

В Тынде заработал горнолыжный спуск «Усть-Корал»
Спорт 21

Определились соперники россиян на групповом этапе футбольного ЧМ-2018