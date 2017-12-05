Баскетболистки из БГПУ находятся на втором месте таблицы дальневосточного дивизиона

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В Хабаровске прошли игры II тура Высшей лиги Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона Дальний Восток среди женских команд. От Амурской области выступала команда БГПУ, которая проиграла две игры, выиграла одну и сейчас занимает второе место в турнирной таблице.

В турнире университетских сборных участвуют четыре команды ДФУ из Владивостока, хабаровские ДВГАФК и ХГУЭП и амурчанки из педуниверситета. Во II туре подопечные тренера Елены Яворской обыграли Хабаровский госуниверситет экономики и права (ХГУЭП) – 66:34, но уступили команде Дальневосточной академии физической культуры (ДВГАФК) – 56:62 и сборной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) – 59:75. Благодаря тому, что ХГУЭП в свою очередь сумел победить ДВГАФК, амурчанки удержались на втором месте.

По итогам двух туров БГПУ уступает пока только соперницам из Приморья. У амурской команды – три победы и три поражения и положительная разница забитых и пропущенных мячей – плюс 23.

Третий тур соревнований пройдет 2–4 февраля во Владивостоке. Победитель получит прямую путевку, чтобы представлять регион в Ласт 64 лиги Белова, сообщает областной минспорта.