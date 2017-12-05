Автобусы в двух городах и четырех районах Приамурья оснастили «бегущей строкой»

В 2017 году в Приамурье провели работы по адаптации общественного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адаптацию вели в рамках государственной программы «Доступная среда» – как за счет средств из федерального, так и из областного бюджетов.

Изменения коснулись 85 автобусов, курсирующих в городах Благовещенск и Шимановск, в Архаринском, Бурейском, Свободненском и Сковородинском районах. В них появились системы электронного информирования, включающие в себя световое табло «Бегущая строка», автоинформатор и громкоговоритель.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, такие системы позволяют ориентироваться в общественном транспорте пассажирам, в том числе маломобильным группам населения, имеющим заболевания по зрению и слуху.

Кроме того, в Приамурье установили два светофора с вызывным устройством и со звуковым сигналом для слабовидящих людей. Они появились в Благовещенске на улице Кантемирова в районе школы № 13 и в Райчихинске на улице Пономаренко, 85.

Также отмечается, что в области появились новые пешеходные светофоры, вызывные табло, дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесена горизонтальная дорожная разметка. Все это значительно повысило безопасность движения людей.