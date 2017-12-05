60 человек претендуют на должность мэра Владивостока: обзор прессы

Фото: владивосток.онлайн

В Крыму в коллекцию заложили более 5 000 бутылок известного вина; Михаил Горбачев презентовал книгу; РГ опубликовала интервью с молодым писателем, автором книги о Валентине Катаеве – о чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» насчитывает много страниц большого формата, на которых размещены десятки материалов, представляющие интерес для многих читателей. Я для себя выбрал небольшое интервью с молодым писателем Шаргуновым, автором книги о Валентине Катаеве. Эту самую книгу, вышедшую в серии «ЖЗЛ» читал с большим интересом, потому как люблю прозу Катаева. Вот и интервью в «Российской газете» кстати пришлось.

Полный абзац

«Тихоокеанское обозрение» сообщает, что на должность мэра Владивостока в настоящий момент претендуют сразу 60 человек. Предполагается, что уже в конце декабря городская дума получит полный список имен граждан, претендующих на должность мэра Владивостока.

Учитывая, что предыдущие мэры – кто уже отсидел, кто находится на пути на нары (последний экс-мэр Игорь Пушкарев в настоящий момент находится под следствием) – не проще ли сразу оформить явку с повинной, чем толпиться в очереди и ждать, когда заберут?

Не пропусти

Из «Комсомольской правды» вы узнаете о том, что на самом деле собирался сказать в бундестаге сибирский школьник – этому посвящены целых две страницы.

А еще «Комсомолка» ставит сегодня интересные вопросы, например, стоит ли повышать пенсионный возраст, если 40 % мужчин не доживает до 60 лет, или – стоит ли поддерживать умирающие деревни.

Я так думаю, скоро будут задавать вопрос: «Стоит ли поддерживать умирающие области?»

Очень интересно

«Амурская правда». Если коротко, то здесь о подготовке третьего пуска с космодрома Восточный. Он состоится 22 декабря.

Еще о том, что Приамурье избавилось от очередей в детские сады.

Еще пишут о том, что предприниматели, обслуживающие газовиков, задрали цены на свои услуги и продукцию – ловят момент.

Еще о презентации в Москве книги Михаила Горбачева, в которой рассказывается о думах экс-президента СССР о сегодняшнем дне. Думает правильно. Иначе книга бы не вышла.

Еще целая страница посвящена губернатору области. Не напрямую, но ему.

Также в номере

Если не коротко, то я обращаю ваше внимание на материал Анны Дёровой о том, как наши спортсменки-колясочницы завоевали золото на паралимпийской спартакиаде. Это публикация о людях, которые помогают жить всем нам, их окружающим. Помогают своей верой и силой воли.

А еще мне было интересно прочесть материал Варвары Сияновой о том, что Роскосмос могут оштрафовать за то, что блок ракеты, свалившийся рядом с берлогой, разбудил медведя. Но, скорее всего, Роскосмос отмажется.

На посошок

Напоследок газета «Труд», рассказавшая, что в Крыму в коллекцию было заложено 5 004 бутылки одного из самых известных вин полуострова. Как ни странно, название умалчивается. Бутылки откроют лишь в 2024 году, когда в республике будут широко и радостно праздновать десятилетие с момента присоединения к РФ. Почему именно такое количество бутылок умалчивается тоже. Зато говорится, что недавно ведущий итальянский эксперт (фамилия которого умалчивается) дал высокую оценку крымским винам. Понятно, не говорится и о том, сколько ему за это заплатили.