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сегодня, 10:07 15

Епископа Лукиана возвели в сан архиепископа

Епископа Лукиана возвели в сан архиепископа
Фото: Олег Варов, пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан был возведен в сан архиепископа. Это произошло согласно указу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 4 декабря.

Архиерейский собор Русской православной церкви принял новую редакцию Положения о наградах. Документ предполагает сан архиепископа для иерарха, возглавляющего главный город региона, который не входит в состав митрополии.

Указ был объявлен за торжественным богослужением праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя. Его совершили предстоятели поместных православных церквей — Александрийской, Иерусалимской, Русской, Румынской, Сербской, Албанской, Кипрской, Польской, Чешской и Американской. Им сослужили гости, главы делегаций церквей, практический весь епископат Русской церкви, сообщает «Благинформ».

На малом входе патриарх Кирилл удостоил права ношения второй панагии в пределах своей юрисдикции митрополита Токийского Даниила, митрополита Кишиневского Владимира, митрополита Рижского Александра, митрополита Таллинского Корнилия, митрополита Минского Павла, митрополита Казахстанского Александра, а также митрополита Ташкентского Викентия.

Помимо Лукиана, в сан архиепископа были возведены владыки: Тывинский Феофан, Биробиджанский Ефрем, Махачкалинский Варлаам, Владикавказский Леонид, Горноалтайский Каллистрат и Анадырский Матфей.

Видео: Святогорская Лавра

Просмотров всего: 870

#религия

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    21 век на дворе

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    За борьбу с Космосом.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Цунай

    За борьбу с Космосом.



    С врагами РФ))



    Так профессионально ликвидировать вражеские спутники можно токмо с Божьей помощью))



  • ay

    ay
    2 часа назад

    Так дискредитировать действие святой водицы и получить повышение? Чудны дела твои, Кирилл.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    А ему с Питера в честь этого уже новый Крузак подарили, ну или хотяб Айфон новый?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Чем больше сан, тем больше вред государству и народу.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    да давно поры было апгрейдить.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ay

    Так дискредитировать действие святой водицы и получить повышение? Чудны дела твои, Кирилл.



    Значит я была прочти права с "мядалькой"



    Только получил с других рук))



  • АннаS

    АннаS
    1 час назад

    Прикольно!!!

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    А в чем заслуги? Где перечисление? Отжал землю под храм в микрахе, освятил неудачный пуск с космодрома....чего там еще?

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Я столько новых слов, как из этого сообщения, давно не встречал....

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Не за заслуги, а читаем новость о новой редакции



    Положения о наградах. Документ предполагает сан архиепископа для иерарха, возглавляющего главный город региона, который не входит в состав митрополии.



    Амурская область не входит в метрополию, как и другие области. Значит, положено быть архиепископу

    во главе местной церкви.

  • пьеха

    пьеха
    1 час назад

    я сейчас как увидела всю эту толпу и призадумалась. а у них з.п какая?! Где они вообще деньги на всё это берут!?

    Думаю в монашки пойти.....лет через 10 тоже на крузаке хочу гонять

  • Хмык

    Хмык
    58 минут назад

    ФИО

    А в чем заслуги? Где перечисление? Отжал землю под храм в микрахе, освятил неудачный пуск с космодрома....чего там еще?



    Не иначе что-то в ракету подложил, чтобы упала. Надо ему еще медаль дать.



  • СВС

    СВС
    55 минут назад

    Одну непростительную ошибку совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он не спросил мнения видного блоггера и колумниста, политолога и культуролога, религиоведа, душеведа и душелюба, ведущего журналиста Амурской области и "Российской газеты" А. Ярошенко.

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