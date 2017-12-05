Епископа Лукиана возвели в сан архиепископа

Фото: Олег Варов, пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан был возведен в сан архиепископа. Это произошло согласно указу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 4 декабря.

Архиерейский собор Русской православной церкви принял новую редакцию Положения о наградах. Документ предполагает сан архиепископа для иерарха, возглавляющего главный город региона, который не входит в состав митрополии.

Указ был объявлен за торжественным богослужением праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя. Его совершили предстоятели поместных православных церквей — Александрийской, Иерусалимской, Русской, Румынской, Сербской, Албанской, Кипрской, Польской, Чешской и Американской. Им сослужили гости, главы делегаций церквей, практический весь епископат Русской церкви, сообщает «Благинформ».

На малом входе патриарх Кирилл удостоил права ношения второй панагии в пределах своей юрисдикции митрополита Токийского Даниила, митрополита Кишиневского Владимира, митрополита Рижского Александра, митрополита Таллинского Корнилия, митрополита Минского Павла, митрополита Казахстанского Александра, а также митрополита Ташкентского Викентия.

Помимо Лукиана, в сан архиепископа были возведены владыки: Тывинский Феофан, Биробиджанский Ефрем, Махачкалинский Варлаам, Владикавказский Леонид, Горноалтайский Каллистрат и Анадырский Матфей.

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